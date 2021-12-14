Свыше 30 авиарейсов пришлось задержать или отменить в трёх столичных аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Об этом сообщается на сервисе "Яндекс.Расписание".
Неполадки с авиасообщением возникли из-за сильнейшего снегопада в Москве. За минувшие сутки в городе выпало 20% месячной нормы осадков. По словам синоптиков, это самый мощный снегопад за последние 28 лет — с 1993 года.
Кроме того, в столичном департаменте транспорта проинформировали, что из-за осадков ближе к вечеру в Москве ожидаются пробки в восемь-девять баллов.
Движение с большой вероятностью будет затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, на шоссе Энтузиастов.
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