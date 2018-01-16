Порошенко - «агент ФСБ»: ложь «Украинской правды»

Ситуацию с информационным скандалом издания "Украинской правды" о написанном письме Петра Порошенко в ФСБ России и том, зачем делаются подобные вбросы и в чьих интересах распространять лживую информацию прокомментировал специально для Pravda.ru политолог Сергей Михеев



Порошенко - «агент ФСБ»: ложь «Украинской правды»

Сергея Михеев: «Любимой игрой на Украине за последние несколько лет является обвинение друг друга в том, что «ты - агент ФСБ». Это ведь не только в ситуации с Саакашвили можно видеть. Они постоянно друг друга обвиняют. Как только кто-то кому-то не понравился, или кто-то кому-то перешел дорогу, они тут же начинают обвинять друг друга, что «вы агенты Путина, вы агенты России, вы продались ФСБ, вы сепаратисты, ватники, колорады и т.п.»