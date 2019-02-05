Каким будет для нас год Свиньи

О том, каким будет для людей наступающий китайский Новый год Желтой Земляной Свиньи, "Правде.Ру" рассказала астролог-психолог Елена Нолари.



Китайский Новый год Свиньи 2019: каким он будет

В наступившем году нас ждут глобальные социальные изменения. Многое будет изменено и построено заново. Активное строительство. В культуре, музыке будет смешение различных направлений, жанров. Хороший, удачный период для сферы искусства и творческих людей. Этот год благоволит людям, занимающимся сельским хозяйством, фермерством. Новшества ожидаются в мировой экономике, в банковском секторе — новые системы оплаты. Возможно возникновение новых валют.

В этом году три периода затмений. 6 января — Солнечное, 21 января — Лунное. 2 июля -Солнечное, 17 июля — Лунное, 26 декабря — Солнечное. Затмения проходят в знаках Рак и Козерог. Будут затронуты основные темы: семья, недвижимость, переезды, официальная регистрация статуса (это может быть и брак, и регистрация бизнеса). Лунное затмение влияет на наше подсознание. В этот период эмоциональная сверхчувствительность. Может задеть любое слово. Солнечное затмение влияет на активность, энергию, что может привести к агрессии, необдуманным поступкам.

Сегодня, 5 февраля, наступает год Желтой Свиньи. Это символ трудолюбия, размеренности, семьи, любви. Кто ставит планы в карьере — добьется. Кто ставит цели найти вторую половину — найдет. Есть возможность в 2019 году воплотить в реальность все свои самые смелые мечты, решить проблемы. Пришло время решить все свои проблемы, планы, которые откладывали в долгий ящик. Кто много работает, тот получит награду по заслугам.

Нужно обязательно прислушиваться к своей интуиции. Обязательно следить за питанием, не объедаться. (свинка может нас на это провоцировать).

Желательно до наступления года Желтой Свинки написать план по месяцам того, что хотите воплотить в жизнь.

Год хороший для расширения мировоззрения, для повышения образовательного уровня, статуса. Появится много возможностей для развития.

21 марта наступает астрологический год Меркурия. Он связан с недалекими поездками, связями, общением, братьями/сестрами. Год, когда можно будет обо всем договориться. Будет цениться интеллект.

Но также не нужно забывать, что меркурий — Бог торговли, покровитель мошенников, воров. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете.

В этом году Меркурий будет три раза ретроградным. Будут периоды искажения информации, итог действий, направленных на достижение целей, будет безрезультатным. В это время трудно отличить, что истинно, а что ложно. В эти периоды опасно начинать новое дело, подписывать бумаги, делать крупные покупки. Хорошо подводить итоги, прописать план на будущее, закончить то, что было начато раньше. Речь идет о периодах: с 5 по 28 марта, с 8 июля по 1 августа, с 31 октября по 20 ноября.