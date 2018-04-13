Авианосец «Гарри Трумэн»: ВМФ России vs Гордость ВМФ США

Если американцы решат ударить по Сирии, то как сохранить наши корабли, которые там дислоцируются? Что мы можем противопоставить этой эскадре? Сможем ли мы нейтрализовать авианосец?



Авианосец «Гарри Трумэн»: ВМФ России vs Гордость ВМФ США

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