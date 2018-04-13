Если американцы решат ударить по Сирии, то как сохранить наши корабли, которые там дислоцируются? Что мы можем противопоставить этой эскадре? Сможем ли мы нейтрализовать авианосец?
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