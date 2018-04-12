По заявлению представителя Пентагона, 11 апреля для обеспечения безопасности на море к берегам Сирии направлен авианосец USS Harry S. Truman.
Как передает телеканал WTKR американский авианосец USS Harry S. Truman вышел из порта Норфолк, штат Вирджиния, США.
Опубликовано видео выхода авианосца USS Harry S. Truman из порта Норфолк в Сирию.
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