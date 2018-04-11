На фоне истерики на Туманном Альбионе вокруг пресловутого дела Скрипаля официальный Лондон решил начать наступление против России в далекой Арктике.
МИД Великобритании подготовил доклад «Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic» («За границами льда: политика Соединенного Королевства по отношению к Арктике»). В документе звучит тревога по поводу наращивания военного присутствия России в Арктике.
Более подробно в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.