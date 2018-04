Великобритания идет на обострение отношений с Россией в Арктике

На фоне истерики на Туманном Альбионе вокруг пресловутого дела Скрипаля официальный Лондон решил начать наступление против России в далекой Арктике.



МИД Великобритании подготовил доклад «Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic» («За границами льда: политика Соединенного Королевства по отношению к Арктике»). В документе звучит тревога по поводу наращивания военного присутствия России в Арктике.

Более подробно в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева