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Великобритания идет на обострение отношений с Россией в Арктике

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На фоне истерики на Туманном Альбионе вокруг пресловутого дела Скрипаля официальный Лондон решил начать наступление против России в далекой Арктике. 


Великобритания идет на обострение отношений с Россией в Арктике

МИД Великобритании подготовил доклад «Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic» («За границами льда: политика Соединенного Королевства по отношению к Арктике»). В документе звучит тревога по поводу наращивания военного присутствия России в Арктике.

 Более подробно в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева

 

 

Темы Арктика великобритания
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