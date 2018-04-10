Саудовская Аравия может быть втянута в войну с Ираном

В воскресенье, 8 апреля, начался визит наследного принца в Париж, где сразу после прибытия он провел неформальный ужин в Лувре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эта поездка стала четвертым заграничным визитом Салмана после объявления его наследным принцем. Напомним, что в марте этого года он посетил Египет, Великобританию и США.



Саудовская Аравия может быть втянута в войну с Ираном

Особо важной была встреча кронпринца с Дональдом Трампом, который поблагодарил наследного принца за тесное сотрудничество с США, прежде всего в области вооружений. Саудовская Аравия является одним из крупнейших покупателей американского вооружения в Персидском заливе.

Аналитики высказывают опасение по поводу того, что неопытный будущий монарх Саудовской Аравии пойдет на обострение отношений с Тегераном. Когда речь заходит о будущей внешней политике Мухаммеда, то тут он не утруждает себя соблюдением дипломатического протокола. И в этой его откровенности кроется большая опасность для хрупкого равновесия во взрывоопасном Ближнем Востоке.

В частности, в своем интервью американской газете The Wall Street Journal наследный принц Саудовской Аравии откровенно шокировал мир словами: «Скорее всего у нас будет война с Ираном через 10-15 лет». По его словам, война с Ираном начнется, если Эр-Рияд не сможет победить группировку «Исламское государство» и победить проиранских повстанцев-шиитов в охваченном гражданской войной Йемене. Еще одно неожиданно откровенное заявление кронпринца Мухаммеда: «Саудовская Аравия, возможно, будет вынуждена создать свою атомную бомбу».

Комментарий международного обозревателя Айдына Мехтиева