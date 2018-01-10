Форпост против России: Порошенко создает базу ВМС США в Одессе

В последнее время участились визиты в Одессу американских военных кораблей. Так, на днях в Одессу вошел американский эсминец Carney DDG-64. О целях визита американского военного корабля украинские власти не сообщают, но можно предположить, что участившиеся визита американских эсминцев в этот черноморский порт - это составная часть плана официального Киева по созданию в Одессе постоянно действующей базы ВМС США.



Форпост против России: Порошенко создает базу ВМС США в Одессе

Напомню, что предыдущий визит американского боевого корабля в Одессу состоялся в середине ноябре 2017 года. Тогда гостем Украины стал эсминец ВМС США USS James E.Williams, который пробыл в порту Одессы более двух недель - с 26 ноября до 2 декабря. Кстати на борту американского эсминца было 96 универсальных пусковых установок с крылатыми ракетами "Томагавк" и 64 единиц зенитных ракет "Стандарт-3".

Учитывая, что оба эсминца оснащены новейшим радиолокационным оборудованием, то можно предположить, что одна из целей визита в Одессу - осуществление разведывательной деятельности и сбор секретной информации. Если учесть, что порт Одесса находится всего в 180 километрах от полуострова Крым и в 300 километрах от главной базы Черноморского флота России в Севастополе. то становится понятной активизация американского военно-морского флота этом участке Черного моря.

Нынешний режим в Киеве взял курс на вступление Украины в НАТО, и создание в Одессе базы ВМС США является частью этого плана. В декабре 2014 года после отстранения от власти Виктора Януковича Верховная Рада приняла законопроект об отказе от внеблокового статуса. А после своего избрания на пост президента Петр Порошенко объявил вступление страны в НАТО приоритетом украинской внешней политики

Комментарий политического обозревателя Pravda.ru Айдына Мехтиева