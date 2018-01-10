В последнее время участились визиты в Одессу американских военных кораблей. Так, на днях в Одессу вошел американский эсминец Carney DDG-64. О целях визита американского военного корабля украинские власти не сообщают, но можно предположить, что участившиеся визита американских эсминцев в этот черноморский порт - это составная часть плана официального Киева по созданию в Одессе постоянно действующей базы ВМС США.
Напомню, что предыдущий визит американского боевого корабля в Одессу состоялся в середине ноябре 2017 года. Тогда гостем Украины стал эсминец ВМС США USS James E.Williams, который пробыл в порту Одессы более двух недель - с 26 ноября до 2 декабря. Кстати на борту американского эсминца было 96 универсальных пусковых установок с крылатыми ракетами "Томагавк" и 64 единиц зенитных ракет "Стандарт-3".
Учитывая, что оба эсминца оснащены новейшим радиолокационным оборудованием, то можно предположить, что одна из целей визита в Одессу - осуществление разведывательной деятельности и сбор секретной информации. Если учесть, что порт Одесса находится всего в 180 километрах от полуострова Крым и в 300 километрах от главной базы Черноморского флота России в Севастополе. то становится понятной активизация американского военно-морского флота этом участке Черного моря.
Нынешний режим в Киеве взял курс на вступление Украины в НАТО, и создание в Одессе базы ВМС США является частью этого плана. В декабре 2014 года после отстранения от власти Виктора Януковича Верховная Рада приняла законопроект об отказе от внеблокового статуса. А после своего избрания на пост президента Петр Порошенко объявил вступление страны в НАТО приоритетом украинской внешней политики
Комментарий политического обозревателя Pravda.ru Айдына Мехтиева
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.