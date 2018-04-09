Как готовились к Пасхе в "Оптиной пустыни" и как развозили благодатный огонь в Москве

Правда.Ру публиковала немало материалов с рецептами приготовления пасхальных куличей от известных шеф-поваров г.Москвы. Но очень хотелось узнать, какой же настоящий вкус этого пасхального блюда и наша съемочная группа отправились за секретами к главному повару монастыря Оптина пустынь.



Как готовились к Пасхе в "Оптиной пустыни" и как развозили благодатный огонь в Москве

О том, как готовились к Пасхе в монастыре Оптина пустынь и как в Москве встречали Благодатный огонь в нашем специальном репортаже.