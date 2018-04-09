Как готовились к Пасхе в "Оптиной пустыни" и как развозили благодатный огонь в Москве

Правда.Ру публиковала немало материалов с рецептами приготовления пасхальных куличей от известных шеф-поваров г.Москвы. Но очень хотелось узнать, какой же настоящий вкус этого пасхального блюда и наша съемочная группа отправились за секретами к главному повару монастыря Оптина пустынь.
О том, как готовились к Пасхе в монастыре Оптина пустынь и как в Москве встречали Благодатный огонь в нашем специальном репортаже.
Власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.
Отсутствие активных действий России в ответ на захват судна "Норд" в Азовском море вызывает недоумение.
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