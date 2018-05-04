Эрдоган подружился с Мирзиеевым: чем завершится тюркский альянс

Узбекистан становится стратегическим союзником Турции. К такому выводу пришли эксперты по итогам трехдневного официального визита в Ташкент президента Турции Реджепа Эрдогана. В ходе визита турецкий лидер не скрывал своего восторга по поводу масштаба политических и экономических реформ, предпринятых его узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.



Эрдоган подружился с Мирзиеевым: чем завершится тюркский альянс

Турецкие СМИ особо подчеркнули, что на улицах и площадях Ташкента восторженные жители города встречали высокого гостя такими лозунгами: "Добро пожаловать в Узбекистан, дорогие турецкие братья!", "Турция и Узбекистан - две братские страны".

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