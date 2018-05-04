Паспорт болельщика: как в Нижнем готовятся встречать чемпионат мира

Один из городов проведения Чемпионата мира по футболу - старинный и известный Нижний Новгород - готов к мундиалю.



Паспорт болельщика: как в Нижнем готовятся встречать чемпионат мира

Посмотреть на матчи сборных Коста-Рики, Англии, Швеции, Южной Кореи, Панамы и Хорватии, а также 1/8 финала и четвертьфинала может любой желающий. Но при одном условии. Каждый должен иметь паспорт болельщика. Как его получить и какие он дает преимущества?