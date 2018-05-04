Паспорт болельщика: как в Нижнем готовятся встречать чемпионат мира

Один из городов проведения Чемпионата мира по футболу - старинный и известный Нижний Новгород - готов к мундиалю.
Посмотреть на матчи сборных Коста-Рики, Англии, Швеции, Южной Кореи, Панамы и Хорватии, а также 1/8 финала и четвертьфинала может любой желающий. Но при одном условии. Каждый должен иметь паспорт болельщика. Как его получить и какие он дает преимущества?
Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в выборы страны.
3 мая утром в Сирии разбился истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли.
Торговая война Трампа с Китаем - способ давления на Пекин за его действия в Южно-Китайском море. Си Цзиньпин в ответ "тайно" разместил на островах Спратли ПВО.