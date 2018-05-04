Как в кино: в Нижнем Новгороде открылся шикарный стадион

Масштабный, яркий, впечатляющий. Это только часть эпитетов, которые приходят на ум после посещения нового стадиона Нижний Новгород. Его открыли специально к Чемпионату мира по футболу. Мундиаль - это наследие, которое город будет использовать десятилетиями - говорит глава региона Глеб Никитин.
Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в выборы страны.
3 мая утром в Сирии разбился истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли.
Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.