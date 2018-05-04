Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Как в кино: в Нижнем Новгороде открылся шикарный стадион

События недели

Масштабный, яркий, впечатляющий. Это только часть эпитетов, которые приходят на ум после посещения нового стадиона Нижний Новгород. Его открыли специально к Чемпионату мира по футболу. Мундиаль - это наследие, которое город будет использовать десятилетиями - говорит глава региона Глеб Никитин. 


Как в кино: в Нижнем Новгороде открылся шикарный стадион
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы стадион нижний новгород Чемпионат мира по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Три богатыря: анализ цен ETH, IOT и BTC
Формула небес
Астролог: рожденные 04.05 азартны
Житейские истории
Обратная сторона "Луны"
Читательский топ
В ООН по-тихому убирают русский язык
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Новости Все >
Как в кино: в Нижнем Новгороде открылся шикарный стадион
Фрилансеров, репетиторов и нянек обложат микроналогом
Американский генерал призвал Россию и США к объединению
﻿Концертный зал парка "Зарядье" оснастили сценическим оборудованием
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Вот тебе и "батут": россиянин полетит на Луну на корабле США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

В ООН по-тихому убирают русский язык
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Мир
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Мир
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Мир
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в  выборы страны.

Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык
Мир
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Происшествия
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии

3 мая утром в Сирии разбился  истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли. 

Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Мир
В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта
Мир
Жители Лондона вышли на улицы с портретами Сталина
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 04.05 азартны Соломон Соловьев Любовь Степушова Вызов принят: Пекин военизирует Спратли Любовь Степушова Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Пол Крейг Робертс
Комментарии
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Почему россияне перестают отдыхать за границей
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Почему россияне перестают отдыхать за границей
В ООН по-тихому убирают русский язык
Почему россияне перестают отдыхать за границей
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Влияние России в Прибалтике стремится к нулю
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Армянская ягодка цветной революции
Изоврались: США лишили денег "Белые каски"
Почему россияне перестают отдыхать за границей
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Почему россияне перестают отдыхать за границей
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Почему россияне перестают отдыхать за границей
Названа "поворотная точка", изменившая отношение Путина к Западу
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?

Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.

Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался