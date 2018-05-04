Как в кино: в Нижнем Новгороде открылся шикарный стадион

Масштабный, яркий, впечатляющий. Это только часть эпитетов, которые приходят на ум после посещения нового стадиона Нижний Новгород. Его открыли специально к Чемпионату мира по футболу. Мундиаль - это наследие, которое город будет использовать десятилетиями - говорит глава региона Глеб Никитин.



Как в кино: в Нижнем Новгороде открылся шикарный стадион