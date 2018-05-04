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Отреставрированный вокзал Нижнего Новгорода готов к наплыву фанатов

События недели

Нижний Новгород готов принять фанатов на Чемпионат мира по футболу. Гостей уже ждет обновленный железнодорожный вокзал. Его открыл глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил функциональность и другие преимущества сооружения.


Отреставрированный вокзал Нижнего Новгорода готов к наплыву фанатов
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Темы чм-2018 вокзал нижний новгород
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