Эксперт - кризис нельзя предотвратить. Как быть?

Почему корни пенсионной реформы лежат в 50-х годах? Почему кризис на Украине приведет к рождению аграрной державы? Почему Трамп ввел США в кризис? Кто сейчас пытается изменить концепцию мироустройства? Гость студии "Правды. Ру" — экономист, историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.



Эксперт - кризис нельзя предотвратить. Как быть?

С экспертом беседует главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.