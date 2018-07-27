Эксперт - кризис нельзя предотвратить. Как быть?

Почему корни пенсионной реформы лежат в 50-х годах? Почему кризис на Украине приведет к рождению аграрной державы? Почему Трамп ввел США в кризис? Кто сейчас пытается изменить концепцию мироустройства? Гость студии "Правды. Ру" — экономист, историк, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.
С экспертом беседует главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
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