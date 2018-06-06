"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитка

21 марта в "Правде.Ру" появилась новая рубрика — "Формула небес". Вместе с автором и вдохновителем этого проекта астропсихоаналитиком Соломоном Соловьевым мы рассказываем всем интересующимся астрологией и гороскопами о знаменитостях, родившихся в данный конкретный день, и, что немаловажно, показываем их портреты.



"Формула небес" или как Правду.Ру захватила астропсихоаналитка

Что такое астропсихоаналитика? Как использовать знания, полученные благодаря "Формуле небес", в реальной жизни? Можно ли вообще верить гороскопам? Об этом — беседа с автором нового проекта "Правды.Ру".