21 марта в "Правде.Ру" появилась новая рубрика — "Формула небес". Вместе с автором и вдохновителем этого проекта астропсихоаналитиком Соломоном Соловьевым мы рассказываем всем интересующимся астрологией и гороскопами о знаменитостях, родившихся в данный конкретный день, и, что немаловажно, показываем их портреты.
Что такое астропсихоаналитика? Как использовать знания, полученные благодаря "Формуле небес", в реальной жизни? Можно ли вообще верить гороскопам? Об этом — беседа с автором нового проекта "Правды.Ру".
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Об итогах ПМЭФ-2018, о том, что происходит с суверенитетом России, и о пресловутом "деле Скрипалей" "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.