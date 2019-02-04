Своевременная и современная вакцинация от вируса папилломы человека — главного виновника рака шейки матки — поможет более чем в 90 процентах случаев защититься от развития этой злокачественной опухоли. Словом, помогает свести риск заболевания к минимуму.
Об этом в видеоэфире "Правда.Ру" сообщила руководитель лаборатории молекулярных методов центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — кандидат медицинских наук Ольга Шипулина.
В нескольких регионах России вакцинация от вируса папилломы человека уже включена в национальные календари прививок, отметила Ольга Шипулина. Врачи настаивают: включение дорогостоящей вакцины в Национальный календарь прививок снизит смертность от рака шейки матки до минимума.
Кроме того, вакцинация позволит сэкономить порядка 17 миллиардов рублей, то есть 90 процентов средств, которые государство ежегодно тратит на лечение рака шейки матки.
Побочных эффектов и негативных последствий в процессе вакцинации отмечено не было, рассказала эксперт "Правды.Ру". Вакцина не является вирусом. Это вирусоподобная частица, содержащая антиген вируса. Благодаря чему в процессе вакцинации инфицирования не происходит.
От рака шейки матки ежегодно в России умирают порядка семи тысяч человек. Рак шейки матки сегодня единственная злокачественная опухоль, развитие которой можно предупредить, сделав прививку.
С экспертом "Правды.Ру" беседу вела Лада Коротун.
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