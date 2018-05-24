Петербургский международный экономический форум собрал более 15 тысяч делегатов из 72 стран мира. Конечно же, широко представлена Россия.
Среди многочисленных регионов присутствует и Калининградская область. Чем она гордится? На этот вопрос в эксклюзивном интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответил директор Заказчика проекта "Русская Европа" Александр Ярошенко. Он также рассказал о том, что даст этот проект простым калининградцам.
Читайте также:
"Правда.Ру" расскажет всю правду о ПМЭФ
Чего ждут от ПМЭФ его участники
Кому ПМЭФ-2018 принес многомиллиардные контракты
Глава МЭР рассказал, кого может подкосить курс доллара
ПМЭФ стартовал: сенсации с трибун и тайны из кулуаров
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
После терактов 11 сентября самосознание американцев наполнилось чувством отчаяния и гнева. Но очень немногие посмели высказать мысль, что США сами виноваты.