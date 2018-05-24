Чего ждут от ПМЭФ его участники

Главное — выстроить понятные и долгосрочные отношения на всех уровнях, наладить диалог с властью и бизнес-партнерами. Такую задачу на Петербургском международном экономическом форуме ставит для себя генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев. Об этом он сообщил в экслюзивном интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой.
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Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.