Цены на жилье в следующем году заметно вырастут

События на рынке недвижимости в уходящем году развивались бурно, и он, без сомнения, стал знаковым и важным для всей строительной отрасли. О том, какие настроения превалировали в сегменте жилищного строительства в 2017 году, а также, что его ждет в 2018 году, в интервью Правде.Ру рассказал генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев.



Цены на жилье в следующем году заметно вырастут