Цены на жилье в следующем году заметно вырастут

События на рынке недвижимости в уходящем году развивались бурно, и он, без сомнения, стал знаковым и важным для всей строительной отрасли. О том, какие настроения превалировали в сегменте жилищного строительства в 2017 году, а также, что его ждет в 2018 году, в интервью Правде.Ру рассказал генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев.
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Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.