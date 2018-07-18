От пяти до десяти лет тюрьмы или крупный штраф может грозить в США россиянке Марии Бутиной. Ее обвиняют в шпионаже. О задержании нашей соотечественницы объявили 16 июля после завершения переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
Бутиной приписывают "сговор с целью работы агентом иностранного государства" без необходимой регистрации. По версии следствия, россиянка три года якобы занималась в Штатах "конспиративной деятельностью" в пользу нашей страны. Согласно материалам дела, Бутина с 2015 по 17-тый годы выполняла в США распоряжения представителя высокопоставленного российского деятеля, который раньше был парламентарием, а теперь занимает высокий пост в Центробанке. Причем, его имя не называется, однако американские СМИ предполагают, что Мария Бутина была связана с зампредседом ЦБ Александром Торшиным.
В материале опубликованы эксклюзивные интервью Марии Бутиной специально для зрителей видеоканала Pravda.ru
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