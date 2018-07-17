Споры не утихают: Туринскую плащаницу вновь назвали фальшивкой

Подлинность Туринской плащаницы вновь под вопросом. На этот раз подделкой артефакт назвали ученые из Италии и Великобритании. Они провели эксперимент, пытаясь понять, каким образом кровь течет из ран человека на ладонях, спине, предплечьях, ребрах и ногах.



Споры не утихают: Туринскую плащаницу вновь назвали фальшивкой

В итоге - сделали выводы, что кровавые пятна на полотне не могло оставить тело, которое в него было завернуто. Подобные исследования никогда не прекратятся. Такое мнение "Правде.Ру" высказали эксперты.