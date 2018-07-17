Подлинность Туринской плащаницы вновь под вопросом. На этот раз подделкой артефакт назвали ученые из Италии и Великобритании. Они провели эксперимент, пытаясь понять, каким образом кровь течет из ран человека на ладонях, спине, предплечьях, ребрах и ногах.
В итоге - сделали выводы, что кровавые пятна на полотне не могло оставить тело, которое в него было завернуто. Подобные исследования никогда не прекратятся. Такое мнение "Правде.Ру" высказали эксперты.
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