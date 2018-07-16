Движение "Талибан"*, разгромив правительственные войска на границе с Таджикистаном, вплотную приблизилось к границам СНГ. Власти в Душанбе заверяют, талибы* не способны вторгнуться на территорию Таджикистана, так как ее границы охраняют силы ОДКБ. Но есть вероятность их проникновения на территорию СНГ через Туркмению и Узбекистан.
Талибы* контролируют 70 процентов территории Афганистана и не намерены идти на компромисс с проамериканским президентом Ашрафом Гани. Подробнее о поражении афганской армии и о том, почему Туркмения и Узбекистан отказались от помощи России в охране своих границ с Афганистаном, вы узнаете в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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