Тревога в ОДКБ: талибы* готовят вторжение в Таджикистан?

Движение "Талибан"*, разгромив правительственные войска на границе с Таджикистаном, вплотную приблизилось к границам СНГ. Власти в Душанбе заверяют, талибы* не способны вторгнуться на территорию Таджикистана, так как ее границы охраняют силы ОДКБ. Но есть вероятность их проникновения на территорию СНГ через Туркмению и Узбекистан.



Тревога в ОДКБ: талибы* готовят вторжение в Таджикистан?

Талибы* контролируют 70 процентов территории Афганистана и не намерены идти на компромисс с проамериканским президентом Ашрафом Гани. Подробнее о поражении афганской армии и о том, почему Туркмения и Узбекистан отказались от помощи России в охране своих границ с Афганистаном, вы узнаете в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева.

*Террористическая организация, запрещенная в России.