Возможно ли восстановление отношений между Грузией и Южной Осетией

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию, за которую вступилась Россия. Пять дней вооруженного конфликта унесло жизни более тысячи человек. С этого трагического момента прошло ровно 10 лет.



Возможно ли восстановление отношений между Грузией и Южной Осетией

После проигранных разными правящими режимами в Тбилиси войн, восстановить отношения между Грузией, Абхазией и Южной Осетией достаточно сложно. Причина тому — сотни тысяч грузинских беженцев, которым нет места в разоренной грузинской экономике. Они не могут вписаться в существующие структуры народного хозяйства, но при этом являются важным политическим фактором, подпитывающим агрессивный милитаризм местных политиков.

Почему именно сейчас так остро стоит вопрос "грузинских беженцев" и что может привести к новому военному конфликту — об этом в своем комментарии рассуждает Саид Гафуров.