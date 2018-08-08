В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию, за которую вступилась Россия. Пять дней вооруженного конфликта унесло жизни более тысячи человек. С этого трагического момента прошло ровно 10 лет.
После проигранных разными правящими режимами в Тбилиси войн, восстановить отношения между Грузией, Абхазией и Южной Осетией достаточно сложно. Причина тому — сотни тысяч грузинских беженцев, которым нет места в разоренной грузинской экономике. Они не могут вписаться в существующие структуры народного хозяйства, но при этом являются важным политическим фактором, подпитывающим агрессивный милитаризм местных политиков.
Почему именно сейчас так остро стоит вопрос "грузинских беженцев" и что может привести к новому военному конфликту — об этом в своем комментарии рассуждает Саид Гафуров.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.
Член политсовета "Партии перемен" Андрей Нечаев объяснил, почему России не нужен "Северный поток - 2", а платить Украине побольше — вполне нормально.
Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.
Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию, и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".