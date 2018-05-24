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Источник Правда.Ру

Пришел, сфотографировал, съел. Интервью с Игорем Куном

Правда ТВ » Теория Потребления

Как завести блог о еде и сделать его успешным, имея только смартфон, и почему фуд-критику нужно иметь при себе словарь, рассказывает известный ресторанный блогер Игорь Кун.


Пришел, сфотографировал, съел

"Сегодня залог успеха любого блога — это контент. А ресторанного и барного обозревателя — тут уж, ну, как бы зависит от способностей и вместимости желудка. И чем больше ты обходишь мест, чем больше ты ешь, и чем больше ты публикуешь того, что ты ешь, тем лучше. У меня вся фотолента в телефоне: 50 фотографий одних и тех же блюд просто с разных ракурсов", — рассказал Игорь Кун корреспонденту "Правды.Ру".

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Темы кафе блог блогер общепит ресторан Игорь Кун ресторанный блогер ресторанная критика
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