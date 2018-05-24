Пришел, сфотографировал, съел. Интервью с Игорем Куном

Как завести блог о еде и сделать его успешным, имея только смартфон, и почему фуд-критику нужно иметь при себе словарь, рассказывает известный ресторанный блогер Игорь Кун.
"Сегодня залог успеха любого блога — это контент. А ресторанного и барного обозревателя — тут уж, ну, как бы зависит от способностей и вместимости желудка. И чем больше ты обходишь мест, чем больше ты ешь, и чем больше ты публикуешь того, что ты ешь, тем лучше. У меня вся фотолента в телефоне: 50 фотографий одних и тех же блюд просто с разных ракурсов", — рассказал Игорь Кун корреспонденту "Правды.Ру".
Подробнее здесь.
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.