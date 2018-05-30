Москва и Тель-Авив делят Ливан

Дипломатическая битва Москвы и Тель-Авива за контроль над Ливаном перешла в стадию военных действий. На днях израильские СМИ сообщили о том, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Ливаном перехватили два истребителя ВВС Израиля.



Дипломатическая битва Москвы и Тель-Авива за контроль над Ливаном

Российские военные отметили, что Су-34 вообще не используются для вылетов на перехват воздушных целей.

Подробно о ситуации в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева