Дипломатическая битва Москвы и Тель-Авива за контроль над Ливаном перешла в стадию военных действий. На днях израильские СМИ сообщили о том, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Ливаном перехватили два истребителя ВВС Израиля.
Российские военные отметили, что Су-34 вообще не используются для вылетов на перехват воздушных целей.
Подробно о ситуации в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева
Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке.
К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.