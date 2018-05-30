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Источник Правда.Ру

Баку рулит: "Турецкий поток" vs "Южный газовый коридор"

Правда ТВ

Во вторник. 29-го мая, в Баку состоялось официальное открытие "Южного газового коридора", по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз пойдет в Европу.


Баку рулит: «Турецкий поток» vs «Южный газовый коридор»

Азербайджанские СМИ расценивают церемонию как событие исторического масштаба. Отмечается, что Баку, поддерживая добрые политические отношения с Москвой, тем не менее, бросает вызов монополии Газпрома в Европе.

Подробнее в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева

 

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