Во вторник. 29-го мая, в Баку состоялось официальное открытие "Южного газового коридора", по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз пойдет в Европу.
Азербайджанские СМИ расценивают церемонию как событие исторического масштаба. Отмечается, что Баку, поддерживая добрые политические отношения с Москвой, тем не менее, бросает вызов монополии Газпрома в Европе.
Подробнее в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева
Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке.
К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.