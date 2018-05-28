"При попытке сбыта пистолета "ТТ" задержаны гражданин Украины, 1986 года рождения и гражданка РФ, 1992 года рождения", - об этом в понедельник сообщили в ФСБ по Крыму.
Следователями сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела "за нелегальную покупку, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и патронов. А также идет проверка на причастность данного пистолета марки "ТТ" к ранее совершенным преступлениям", - заявили в ФСБ по Крыму.
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