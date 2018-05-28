Китайские промышленники молятся о том, чтобы Трамп сумел заставить Евросоюз присоединиться к новым санкциями и выкинуть европейских автомобилестроителей из Ирана: это будет и Mercedes, который там строит автобусы и грузовики, это будет и Peugeot.
Понятно, что крупнейшее китайское автомобилестроение просто мечтает занять место Peugeot в качестве собственного производителя автомобиля . И под своей маркой в Иране выпускает, хотя и устаревшую, но по-прежнему симпатичную машину Peugeot-405, так и те модели, которые делают иранцы по образцу этой автомобильной марки .
Более подробно в комментарии международного обозревателя Саида Гафурова
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