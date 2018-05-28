Китай захватывает рынок Ирана

Китайские промышленники молятся о том, чтобы Трамп сумел заставить Евросоюз присоединиться к новым санкциями и выкинуть европейских автомобилестроителей из Ирана: это будет и Mercedes, который там строит автобусы и грузовики, это будет и Peugeot.



Китай захватывает рынок Ирана

Понятно, что крупнейшее китайское автомобилестроение просто мечтает занять место Peugeot в качестве собственного производителя автомобиля . И под своей маркой в Иране выпускает, хотя и устаревшую, но по-прежнему симпатичную машину Peugeot-405, так и те модели, которые делают иранцы по образцу этой автомобильной марки .

Более подробно в комментарии международного обозревателя Саида Гафурова