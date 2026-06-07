Опомнитесь у разбитого корыта уже на пенсии: ошибка тех, кто откладывает жизнь на потом

Спокойная старость начинается не с отдыха, а с белой зарплаты и четкой стратегии накоплений, уверен доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему не нужно надеяться только на государство и как самостоятельно рассчитать бюджет на десятилетия вперед.

Государственный щит и белая зарплата

Многим работа по найму кажется обременительной из-за высоких страховых взносов, которые платит работодатель. Однако именно эти 22% от фонда оплаты труда формируют финансовый фундамент будущего. По словам экономиста, государственная система — это своего рода спасательный круг, который гарантирует выплаты даже при минимальном стаже за счет социальных доплат до прожиточного минимума.

"Это солидарная распределительная система, которая реально работает. От нее нельзя отказываться, каждый должен понимать: легальная работа — это ваш базовый уровень безопасности в старшем возрасте", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

При этом полагаться исключительно на социальные выплаты не стоит. Современные условия заставляют граждан активнее изучать, как работают программы долгосрочных сбережений и куда переводить свои резервы ради большей доходности. Начинать можно с самых простых инструментов — например, банковских депозитов, которые помогают сохранить деньги от инфляции.

Математика комфортной жизни

Для создания пассивного дохода на пенсии нужен огромный капитал. Если начать откладывать деньги в 20 лет, то благодаря магии сложного процента (когда доходность накладывается на доходность за 40 лет) задача становится выполнимой. Но если опомниться только в 40 лет, времени на рост капитала остается слишком мало — копить придется "в лоб", отнимая у себя неподъемные суммы от текущей зарплаты.

"Умножьте желаемую сумму на 12 месяцев и на 25 лет жизни. Вы получите итоговую цифру. Теперь разделите ее на 40 лет трудового стажа. Окажется, что для такой жизни нужна зарплата, которой у большинства просто нет", — отметил в эфире Pravda.Ru Константин Добромыслов.

Такая арифметика может ввести в ступор, ведь требования россиян к накоплениям часто не совпадают с их реальными возможностями по отчислениям. Именно поэтому важно внедрять регулярные привычки сбережения как можно раньше. Правильная стратегия личных финансов позволяет использовать время как главный ресурс для роста капитала.

Ответы на популярные вопросы о накоплениях

Когда лучше всего начинать откладывать на старость?

Оптимально начинать с первой зарплаты в 20–22 года. К 40 годам сформировать значительный капитал с нуля гораздо сложнее из-за сокращения срока накоплений.

Поможет ли обычный банковский вклад?

Да, депозит — это базовый инструмент для тех, у кого нет миллионов. Он позволяет дисциплинировать себя и сохранять средства от обесценивания на первом этапе.

Стоит ли работать неофициально ради прибавки к текущей зарплате?

Это рискованно. Без легальных отчислений человек лишается государственного страхового покрытия и гарантий выплат, которые станут критически важными в пожилом возрасте.

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Полная запись программы с Константином Добромысловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.