Жестокий пенсионный калькулятор: на что реально хватает выплат большинства россиян

Россияне часто задумываются о пенсионных накоплениях слишком поздно, когда ипотека и расходы на детей уже позади. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС и кандидат экономических наук, объяснил, почему государственной пенсии может не хватить на привычный уровень жизни.

Почему пенсия в России ниже мировых стандартов

Многие привыкли полагаться на страховые взносы, которые работодатель платит за каждого официального сотрудника. Система работает автоматически, но реальный размер выплат часто разочаровывает. Согласно международным нормам, пенсия должна замещать хотя бы 40% от прежнего заработка, однако в российской практике этот показатель заметно ниже.

"Сегодня средняя пенсия в России составляет лишь 25-27 процентов от средней зарплаты. Индексация выплат просто не успевает за ростом доходов работающего населения", — отметил в эфире Pravda.Ru кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

Разрыв между ожиданиями и реальностью заставляет многих искать способы, как накопить на достойную старость самостоятельно. Если сейчас человек получает 100 тысяч рублей, то после завершения карьеры его доход по текущим правилам упадет до 25-27 тысяч. При этом в пожилом возрасте структура расходов меняется: основная часть денег начинает уходить на лекарства и коммунальные услуги.

Ловушки трудового стажа и индексации

Для формирования полноценной выплаты ключевое значение имеет официальное трудоустройство и корректный учет каждого рабочего года. Нередко возникают ситуации, когда потерянные годы работы лишают человека части законных баллов, что в итоге критически снижает размер пособия. Ошибки в отчетности или работа "в серую" превращают старость в выживание.

Проблема усугубляется и тем, что система постоянно меняется. Например, уже сейчас эксперты обсуждают новые изменения в системе автоматических начислений, которые могут ограничить возможности для перерасчета выплат в будущем. В итоге пенсионер остается один на один с растущими ценниками в аптеках.

"Коммунальные услуги и медикаменты могут буквально съедать всю пенсию. Без дополнительных накоплений сохранить прежнее качество жизни практически невозможно", — подчеркнул Константин Добромыслов.

Ответы на популярные вопросы о пенсиях

Сколько денег я буду получать на пенсии?

В среднем по России выплата составляет около четверти от вашей текущей официальной зарплаты. Чтобы знать точную сумму, нужно проверять пенсионные баллы в личном кабинете Соцфонда.

Почему международные нормы выше российских?

Мировой стандарт в 40% замещения считается минимальным для предотвращения бедности. В России этот коэффициент ниже из-за специфики экономики и темпов инфляции.

Какие статьи расходов являются самыми затратными для пенсионера?

Основной удар по бюджету наносят счета за ЖКУ и покупка лекарств, которые не всегда входят в перечень бесплатных препаратов.

Читайте также

Полная запись программы с Константином Добромысловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.