Без аптек и рецептов: 95% людей побеждают панические атаки простыми способами

Панические атаки в большинстве случаев поддаются лечению без лекарств, заявил психотерапевт, главный врач "АСД-центра" Максим Гришин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказал, как отличить серьезное расстройство от переутомления и к кому обращаться за помощью.

Психиатр — это не страшно

Первым делом при подозрении на панические атаки нужно идти к врачу-психиатру или психотерапевту. Максим Гришин подчеркнул: в медицинском сообществе это практически одно и то же, так как у всех психотерапевтов есть базовое психиатрическое образование. Главная задача специалиста на первом этапе — провести обследование и понять, насколько состояние пациента мешает ему наслаждаться жизнью.

"Главное не сидеть и не ждать, когда станет хуже. Нужно обратиться к специалисту, и это не подразумевает обязательную постановку на учет", — отметил в эфире Pravda.Ru Максим Гришин.

Важно помнить, что физическое состояние напрямую влияет на психику. Иногда затяжная апатия может быть следствием биологических сбоев, например, когда сердечные патологии провоцируют депрессию и тревожность. Профессиональная диагностика помогает исключить подобные сценарии и выбрать верную стратегию лечения.

95% случаев лечатся без таблеток

Многие боятся врачей, опасаясь "тяжелых" препаратов. Однако статистика показывает иное: медикаменты требуются лишь пяти процентам пациентов. Основная масса людей справляется с проблемой с помощью регулярной психотерапии. Достаточно приходить на сеанс раз в неделю или десять дней. В начале пути врач рекомендует очные встречи, чтобы наладить контакт, но позже возможен и онлайн-формат.

"Это состояние, которое спокойно корректируется немедикаментозно. В 95 процентах случаев мы не говорим о применении лекарств", — пояснил в эфире Pravda.Ru психотерапевт Максим Гришин.

Если вы чувствуете, что эмоциональный фон стал нестабильным, иногда приглушить тревожность помогают простые привычки, но если нарушения сна и перепады настроения становятся постоянными, затягивать с визитом к профильному доктору нельзя.

Влияние города и гаджетов

Часто под паническими атаками маскируется обычное эмоциональное выгорание. Современный темп жизни, когда люди работают на нескольких ставках в условиях агрессивной городской среды, не оставляет шансов для естественного расслабления. Постоянная стимуляция нервной системы мешает организму восстанавливаться.

Гришин советует обратить внимание на режим труда и отдыха. Важно гулять, следить за питанием и исключить стимуляторы, такие как кофе или чай, во второй половине дня. Особое внимание стоит уделить "цифровой гигиене": за час до сна нужно полностью убирать гаджеты с яркими экранами, так как они мешают мозгу перейти в фазу покоя.

Ответы на популярные вопросы о панических атаках

Как понять, что пора к врачу?

Если вы чувствуете постоянную усталость, у вас нарушился сон, часто меняется настроение и это мешает нормально работать или общаться, пора записываться на консультацию.

Можно ли вылечить панические атаки онлайн?

Да, такая практика существует. После первых очных встреч и налаживания контакта со специалистом сессии успешно проводятся дистанционно.

Поставят ли меня на учет после приема?

Обычная консультация у психотерапевта или психиатра в частном или амбулаторном порядке не означает автоматическую постановку на учет с ограничением прав.

Полная запись программы с Максимом Гришиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.