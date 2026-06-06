Тоска в пробирке: как обычный анализ крови выдает скрытую депрессию

Обычный анализ крови может стать инструментом для выявления глубокой депрессии и панических атак, рассказал психотерапевт, кандидат медицинских наук Максим Гришин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru врач объяснил, как изменения в организме помогают психиатрам подбирать лечение, и как медицина все чаще находит новое применение старым препаратам.

Кровь расскажет о депрессии

Исследования показывают прямую связь между иммунитетом и ментальным здоровьем. По словам Максима Гришина, ученые научились использовать стандартную лейкоцитарную формулу для диагностики тяжелых душевных состояний. Снижение показателей в результатах может сигнализировать о развитии депрессии, частью которой часто становятся панические атаки.

Такой подход скоро станет обыденностью в поликлиниках. Чтобы диагностика была точной, пациенту важно помнить, что некоторые привычки перед сдачей анализов искажают цифры и мешают врачу увидеть реальную клиническую картину. Тем не менее, именно биологические маркеры помогают перевести психиатрию из области догадок в сферу доказательной медицины.

"Изменение лейкоцитарной формулы, ее снижение, показывает падение иммунитета. Это позволяет провести диагностику депрессивного состояния, ведь панические атаки входят в его структуру", — объяснил в эфире Pravda.Ru психотерапевт Максим Гришин.

Антибиотики от паники и сила света

В медицине нередко случается, когда препараты, созданные для одних целей, начинают лечить совсем другое. Сейчас ученые активно тестируют схемы лечения тревожных расстройств с помощью веществ, которые раньше считались сугубо соматическими. Это нормальный процесс эволюции фармакологии — когда-то и популярные средства для мужского здоровья создавались как лекарства от аритмии.

Многие боятся медикаментов из-за риска зависимости, но современная терапия предлагает безопасные альтернативы. Например, светолечение. Это не просто "лампа на столе", а зарегистрированная методика со строгой доказательной базой. Специальные очки и программы облучения эффективны, когда жалобы на приступы тревоги сочетаются с сезонной депрессией.

"Светотерапия — отличный помощник. Сначала идет когнитивно-поведенческая психология, затем физиотерапия, и только если это не дает результата, мы подключаем медикаменты. В XXI веке у нас есть препараты, не вызывающие синдрома отмены", — подчеркнул Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы о лечении панических атак

Поможет ли светотерапия, если паника накрывает зимой?

Да, метод отлично работает при сезонных аффективных расстройствах. Специальное световое оборудование помогает мозгу выровнять эмоциональный фон без таблеток.

Может ли антибиотик лечить психику?

Такие методы сейчас находятся в стадии активных исследований. Врачи ищут новые свойства у существующих молекул, чтобы расширить арсенал помощи пациентам.

Правда ли, что от таблеток "для нервов" нельзя отказаться?

Современные препараты последнего поколения разработаны так, чтобы не формировать привыкания. Главное — принимать их под контролем специалиста.

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Полная запись программы с Максимом Гришиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.