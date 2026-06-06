Тоска в пробирке: как обычный анализ крови выдает скрытую депрессию

Обычный анализ крови может стать инструментом для выявления глубокой депрессии и панических атак, рассказал психотерапевт, кандидат медицинских наук Максим Гришин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru врач объяснил, как изменения в организме помогают психиатрам подбирать лечение, и как медицина все чаще находит новое применение старым препаратам.
Исследования показывают прямую связь между иммунитетом и ментальным здоровьем. По словам Максима Гришина, ученые научились использовать стандартную лейкоцитарную формулу для диагностики тяжелых душевных состояний. Снижение показателей в результатах может сигнализировать о развитии депрессии, частью которой часто становятся панические атаки.
Такой подход скоро станет обыденностью в поликлиниках. Чтобы диагностика была точной, пациенту важно помнить, что некоторые привычки перед сдачей анализов искажают цифры и мешают врачу увидеть реальную клиническую картину. Тем не менее, именно биологические маркеры помогают перевести психиатрию из области догадок в сферу доказательной медицины.
"Изменение лейкоцитарной формулы, ее снижение, показывает падение иммунитета. Это позволяет провести диагностику депрессивного состояния, ведь панические атаки входят в его структуру", — объяснил в эфире Pravda.Ru психотерапевт Максим Гришин.
В медицине нередко случается, когда препараты, созданные для одних целей, начинают лечить совсем другое. Сейчас ученые активно тестируют схемы лечения тревожных расстройств с помощью веществ, которые раньше считались сугубо соматическими. Это нормальный процесс эволюции фармакологии — когда-то и популярные средства для мужского здоровья создавались как лекарства от аритмии.
Многие боятся медикаментов из-за риска зависимости, но современная терапия предлагает безопасные альтернативы. Например, светолечение. Это не просто "лампа на столе", а зарегистрированная методика со строгой доказательной базой. Специальные очки и программы облучения эффективны, когда жалобы на приступы тревоги сочетаются с сезонной депрессией.
"Светотерапия — отличный помощник. Сначала идет когнитивно-поведенческая психология, затем физиотерапия, и только если это не дает результата, мы подключаем медикаменты. В XXI веке у нас есть препараты, не вызывающие синдрома отмены", — подчеркнул Максим Гришин.
Да, метод отлично работает при сезонных аффективных расстройствах. Специальное световое оборудование помогает мозгу выровнять эмоциональный фон без таблеток.
Такие методы сейчас находятся в стадии активных исследований. Врачи ищут новые свойства у существующих молекул, чтобы расширить арсенал помощи пациентам.
Современные препараты последнего поколения разработаны так, чтобы не формировать привыкания. Главное — принимать их под контролем специалиста.
Полная запись программы с Максимом Гришиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.