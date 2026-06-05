Думали, это стресс и нервы? Как панические атаки маскируют опасные болезни

Внезапные приступы страха могут быть симптомом опасных инфекций, а не просто результатом стресса, уверен психотерапевт, кандидат медицинских наук Максим Гришин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru врач объяснил, почему новые стандарты обследования при панических атаках включают тесты на ВИЧ и гепатиты.

Инфекции, которые маскируются под тревогу

Многие пациенты удивляются, когда при жалобах на панику их отправляют сдавать кровь на вирусы. Однако ВИЧ, нейросифилис и гепатиты на определенных стадиях ведут себя как нейроинфекции. Они напрямую поражают центральную нервную систему, вызывая состояния, которые легко спутать с обычным психологическим расстройством. В такой ситуации лечение панических атак без устранения первопричины окажется бесполезным.

"Паническая атака — это симптомокомплекс, она возникает в результате чего-то. Человек может долго ходить к психологу, но на самом деле первично у него идет инфекционное заболевание", — отметил в эфире Pravda. Ru главный врач АСД-центра Максим Гришин.

Обновленные стандарты Минздрава позволяют врачам провести точную диагностику в самом начале пути. Это помогает выбрать правильную тактику работы: когда нужно подключать антибиотики или противовирусную терапию, а когда достаточно традиционной когнитивно-поведенческой психотерапии.

Свет как лекарство от депрессии

Помимо глубоких медицинских анализов врачи возвращаются к проверенным временем методикам, таким как светотерапия. Это направление физиотерапии использовали еще в древности, а сегодня современные лампы помогают справляться с астенией и сезонным упадком сил. Особенно актуально это для жителей северных регионов, где дефицит солнца напрямую бьет по психике.

"Мы используем светотерапию для лечения сезонных депрессий. Даже яркие краски в городской среде, граффити и разноцветные дома в Скандинавии — это способ поддержания эмоционального фона в условиях долгой зимы", — пояснил в эфире Pravda.Ru Максим Гришин.

Врач подчеркнул, что цвет и свет — инструменты не только для декора, они влияют на восприятие и самочувствие. В комплексе с остальными методами такая стимуляция помогает быстрее вытащить пациента из затяжного тревожного состояния.

Ответы на популярные вопросы о диагностике тревоги

Зачем сдавать анализы на инфекции при панике?

Вирусы гепатита и ВИЧ могут поражать клетки мозга и вызывать психические симптомы, включая приступы страха и тревоги.

Поможет ли светотерапия при настоящей панической атаке?

Она эффективна как вспомогательный метод для коррекции общего фона и борьбы с признаками сезонной депрессии.

Является ли назначение таких анализов гипердиагностикой?

Нет, это необходимая мера для исключения физических причин болезни перед началом длительного курса психотерапии.

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Полная запись программы с Максимом Гришиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.