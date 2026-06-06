Смена поставщика или капкан? Как Россия рискует попасть в полную зависимость от Китая

Россия рискует попасть в полную технологическую зависимость от Китая, если не начнет вкладываться в собственную сложную электронику, заявил эксперт по гаджетам и сооснователь медиапроекта PRO Hi-Tech Илья Корнейчук. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru специалист объяснил, почему покупка готовых решений за рубежом — это путь в тупик.

Почему проще купить, чем создать

Индустрия идет по пути наименьшего сопротивления. Закупить зарубежное оборудование для блокировок или готовые серверы технически несложно, и такие проекты реализуются быстро. Однако создание собственного микрочипа или операционной системы требует не только огромных вложений, но и системного подхода на десятилетия вперед.

"Создать свой микрочип, развивать его, поддерживать и выпускать на нем устройства — это стоит безумных денег и требует компетенций. Этим надо заниматься систематически, а наш рынок в 150 миллионов человек слишком мал, поэтому отечественные гаджеты неизбежно будут дороже импортных", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru Илья Корнейчук.

Российские разработки пока проигрывают в цене из-за мелкосерийного производства. Пока западные гиганты внедряют технологии уровня нового чипа Blackwell от Nvidia, отечественные инженеры вынуждены работать в условиях инерции, оставшейся с девяностых годов, когда считалось, что "нам всё продадут".

Из американской кабалы в китайскую

Если раньше главной проблемой была зависимость от технологий США, то теперь вектор сменился. Без собственной базы Россия просто меняет одного поставщика на другого, не переходя на новый технологический уклад. При этом интеллектуальный потенциал страны огромен, но он часто работает на пользу других государств.

Корнейчук напомнил, что выходцы из России стоят у истоков крупнейших мировых проектов — от Google и Telegram до OpenAI. Пока отечественные умы развивают искусственный интеллект, решающий задачи десятилетий, внутри страны не хватает воли для массового запуска своих сложных продуктов.

Свой смартфон — это вопрос безопасности, а не комфорта

Эксперт уверен: отечественный телефон может быть дороже и менее удобным, чем iPhone, но он необходим. Это не вопрос конкуренции на рынке потребления, а способ остановить неконтролируемую передачу данных за рубеж и сохранить доступ к технологиям в случае полной изоляции.

"Мы должны создавать свое не потому, что нам нужен несчастный телефон, а для того, чтобы не оказаться отрезанными от технологий и сократить объем данных, который мы отдаем за рубеж. Я не понимаю, на что мы надеемся, лавируя между США и Китаем", — отметил эксперт.

Несмотря на технологическую гонку, принуждать рядовых пользователей к покупке сырых устройств нельзя. Человек должен иметь право выбора, но государство обязано обеспечить саму возможность существования национальных альтернатив, особенно учитывая риски бесконтрольного развития алгоритмов в руках иностранных корпораций.

Ответы на популярные вопросы о российском железе

Почему российские процессоры и смартфоны такие дорогие?

Главная причина — масштаб производства. Чтобы электроника была дешевой, ее нужно выпускать миллионными тиражами на весь мир. Российский рынок ограничен, поэтому стоимость каждого чипа при малых партиях в разы выше, чем у зарубежных аналогов.

Разве мы не можем просто покупать все у Китая?

Покупка в Китае решает проблему здесь и сейчас, но создает стратегическую уязвимость. Если поставки прекратятся по политическим или экономическим причинам, у страны не останется ни оборудования, ни специалистов, способных его заменить.

Почему наши ИТ-специалисты работают на западные компании?

Это связано с условиями для развития стартапов и венчурным капиталом. В Кремниевой долине исторически создана среда для быстрого роста, однако сейчас задача государства — создать стимулы, чтобы таланты оставались и работали на технологический суверенитет внутри страны.

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Полная запись программы с Ильей Корнейчуком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.