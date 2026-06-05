Загадочное исчезновение "Макс" из App Store: за этим могли стоять не только санкции

Запрет на продажу iPhone в России через параллельный импорт маловероятен из-за отсутствия альтернатив, заявил эксперт по гаджетам и сооснователь медиапроекта PRO Hi-Tech Илья Корнейчук. В эфире Pravda.Ru специалист объяснил, почему Apple продолжит искать компромиссы с российскими регуляторами ради сохранения рынка.

Риски параллельного импорта

Теоретически власти могут исключить технику Apple из списков разрешенного параллельного импорта. Это не остановит поставки полностью, но переведет их в "серую" зону, что моментально взвинтит цены. Однако Корнейчук уверен, что на такой радикальный шаг никто не пойдет.

"В полный запрет Apple в нашей стране я не верю. Слишком много людей, приближенных к власти, пользуются айфонами. Они же не станут лишать самих себя привычных устройств", — отметил в эфире Pravda.Ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Проблема в том, что в России пока не удалось создать полноценную замену зарубежным смартфонам. Пока отечественные технологии только развиваются, пользователям приходится следить за состоянием своих устройств, ведь когда смартфон буквально задыхается от лишнего мусора, его производительность падает независимо от бренда.

Уроки Японии и Кореи

Эксперт считает, что для развития своих технологий нужен протекционизм и личный пример чиновников. Истории успеха Японии, Южной Кореи и Китая показывают, что путь начинался с покупки собственных, поначалу несовершенных товаров. Сегодня эти страны соревнуются в создании сложнейшей робототехники, пока российские разработки остаются в тени.

По мнению Корнейчука, госслужащим стоило бы выдать рабочие телефоны на операционной системе "Аврора". Если бы чиновники сами столкнулись с ошибками софта и требовали их исправить, дело бы двигалось быстрее. Но запрещать западную технику нельзя даже при появлении своих аналогов — выигрывать нужно за счет цены и выгоды.

Почему из App Store удалили "Макс"

Ситуация с удалением мессенджера "Макс" из App Store выглядит как юридический спор. Apple могла получить жалобы на то, что программа якобы проверяет наличие VPN или доступ к Telegram у провайдеров. Если американская компания сослалась на нарушение правил безопасности, нашим регуляторам нужно предоставить ответные доказательства чистоты кода.

Проект с мессенджером важен для социальной сферы, учитывая, что через сервис планировалось внедрить новый способ подтверждения личности в РЖД для оформления льготных билетов. Корнейчук полагает, что диалог возможен: Apple и раньше шла навстречу местным требованиям.

"Если удаление связано не с прямыми судебными решениями в США, а с внутренними правилами App Store, вопрос решаем. Apple в прошлом часто договаривалась с регуляторами", — пояснил в эфире Pravda.Ru Илья Корнейчук.

Ответы на популярные вопросы о продукции Apple в России

Могут ли айфоны полностью исчезнуть из продажи?

Официальных поставок нет и сейчас, а запрет параллельного импорта лишь сделает гаджеты дороже, но не уберет их с рынка.

Почему Apple удаляет российские приложения?

Чаще всего это связано с санкциями или жалобами на нарушение политики безопасности и сбора данных, которые компания обязана проверять.

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