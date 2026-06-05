Цифровое принуждение или бытовой комфорт? Куда всех затягивает мессенджер "Макс"

Россиян не могут обязать пользоваться мессенджером "Макс" по закону, уровень цифрового принуждения остается на уровне бытовых удобств. Илья Корнейчук, эксперт по гаджетам и сооснователь медиапроекта PRO Hi-Tech, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснил, почему вокруг новой платформы столько споров и стоит ли опасаться за свои данные.

Закон против привычек

На сегодняшний день обязательной установки приложения "Макс" не существует. Это остается личным выбором каждого, хотя государственные структуры и образовательные сервисы активно переходят на отечественный софт. Школьные чаты и секции теперь завязаны на этой платформе, сменив привычные связки со "Сферумом" и соцсетями.

"Выбор каждого — у нас закон не предписывает пользоваться "Максом". Но если я родитель, у меня дети, школы — всё теперь взаимодействует через этот сервис", — отметил в эфире Pravda.Ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Для профессиональных сообществ, например блогеров, переход становится вопросом выживания. С января вступают в силу ограничения на размещение рекламы на западных площадках. Чтобы сохранить доходы, проектам приходится осваивать "Макс", несмотря на сохраняющийся в обществе скептицизм. При этом мессенджер уже внедряют для подтверждения личности в транспортной сфере, что делает его установку практически неизбежной для тех, кто пользуется льготами.

Безопасность и технический уровень

Скептики часто указывают на риски утечки персональной информации. Однако специалисты напоминают, что смартфоны на Android или iOS и так собирают огромные массивы данных о владельце, просто об этом не принято говорить громко. Пользователи часто сами забывают об элементарной осторожности, хотя обычная привычка хранить данные в открытом виде открывает доступ к профилям быстрее любых государственных приложений.

"Макс сейчас постепенно интегрирует в себя все хорошие идеи Telegram. Считаю, что технически он уже достойно дорос до второго места", — пояснил в эфире Pravda.Ru Илья Корнейчук.

Разработчики не создавали продукт с нуля, а использовали кодовую базу "ТамТам", что позволило за год с небольшим выдать качественный результат. Визуально и функционально приложение копирует лучшие решения лидеров рынка. Оно ощущается более зрелым, чем большинство конкурентов, если оставить за скобками нежелание части аудитории переходить на новые площадки по личным соображениям.

Ответы на популярные вопросы о мессенджере "Макс"

Обязан ли я устанавливать приложение по закону?

Нет, прямого требования в законодательстве нет. Вы имеете полное право отказаться от его использования, если готовы обходиться без цифровых сервисов, которые в него интегрированы.

Могут ли меня заставить пользоваться "Максом" на работе или в школе?

Официального принуждения быть не может, но на практике школы и ведомства переводят туда рабочие группы и родительские чаты. Это форма "мягкого" давления через удобство коммуникации.

Правда ли, что мессенджер заменит Telegram?

Технически он старается стать полноценным аналогом, копируя интерфейс и функции лидера рынка, но о полной замене пока говорить рано — это зависит от предпочтений пользователей.

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Полная запись программы с Ильей Корнейчуком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.