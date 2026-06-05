Берлину указали на место: как Фридрих Мерц растерял остатки влияния в ООН

Провал Германии на выборах в Совет Безопасности ООН стал результатом дефицита свежих идей и слепого следования курсу Вашингтона, уверен политолог, первый заместитель председателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему Берлин рискует оказаться в международной изоляции и как внутренний кризис ФРГ отражается на мировом влиянии страны.

Идеологический тупик правительства Мерца

Критики внутри Германии называют произошедшее в Нью-Йорке закономерным итогом. Если "зеленые" указывают на слабую предвыборную кампанию и неспособность Берлина договариваться с партнерами, то правое крыло в лице "Альтернативы для Германии" высказывается жестче. По мнению оппозиции, системные ошибки внешней политики ведут страну к дипломатической катастрофе.

"Идеологизированная политика, безусловная поддержка Киева и Израиля, привязка к курсу Брюсселя и США приводят Берлин к международной изоляции. Глобальный Юг больше не хочет давления, он готов сотрудничать только на условиях взаимоуважения", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru политолог Александр Асафов.

Для Фридриха Мерца этот провал стал болезненным ударом. Политические оппоненты используют ситуацию, чтобы показать: старые схемы управления больше не работают. Пока Германия пытается удержать привычный миропорядок, реальность требует гибкости и признания многополярности.

Закат старых институтов

Проблемы Германии — лишь часть общей картины. Весь западный блок, включая Францию и Великобританию, переживает затяжной кризис. Традиционные механизмы влияния буксуют, а международная координация теряет эффективность из-за внутренних противоречий и финансовых неурядиц.

"Старые схемы все менее работоспособны. Необходимо формировать новые отношения, как это делают Россия и Китай. Но западные акторы к этому пока не готовы", — пояснил в эфире Pravda.Ru первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Асафов.

Ситуация с Совбезом ООН подтверждает смену эпохи. Организация, которая должна разрешать конфликты и вводить санкции, сама нуждается в "лечении". Игнорирование запросов большинства стран и попытки диктовать волю через экономическое давление только ускоряют разрушение глобальной архитектуры безопасности, созданной после Второй мировой войны.

Ответы на популярные вопросы о кризисе внешней политики ФРГ

Почему Германия не попала в Совбез ООН?

Основными причинами эксперты называют отсутствие внятной стратегии развития и отказ от диалога с развивающимися странами в пользу узких интересов западных союзов.

Как это отразится на правительстве Мерца?

Провал усиливает позиции внутренней оппозиции, которая обвиняет власти в потере авторитета на мировой арене и финансовом ущербе из-за дипломатической изоляции.

Ждет ли ООН масштабная реформа?

Разговоры о реформировании Совбеза ведутся давно, но нынешний кризис доверия делает этот процесс неизбежным, так как старые методы голосования и принятия решений перестают признаваться мировым сообществом.

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Полная запись программы с Александром Асафовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.