Мир устал от двойных стандартов: как Германия умудрилась стать изгоем в ООН

Германия потерпела историческое поражение на выборах в Совет Безопасности ООН, не сумев набрать нужное количество голосов для статуса непостоянного члена. Александр Асафов, политолог и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ, объяснил в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru, почему Берлин потерял доверие Глобального Юга и превратился в аутсайдера западноевропейской группы.

Конец автоматической лояльности

Впервые в истории Берлин уступил свои позиции Португалии и Австрии, набрав всего 104 голоса из 127 необходимых. Это падение влияния стало результатом слишком жесткой и однозначной позиции немецких элит по ключевым военным конфликтам. Глобальный Юг больше не готов поддерживать страны, которые транслируют политику двойных стандартов.

"Для Глобального Юга позиция Берлина слишком категорична, чтобы поддерживать страну, которая долго создавала себе имидж второго крупнейшего донора организации. Безоговорочная поддержка Украины и Израиля воспринимается многими государствами как политика двойных стандартов", — отметил в эфире Pravda.Ru политолог Александр Асафов.

Двенадцать процентов против большинства

Дипломатический провал Германии обнажил более глубокие проблемы всей организации. Сегодня ООН оказалась на грани краха из-за финансовых трудностей и неспособности учитывать интересы стран, не входящих в западную коалицию. Антироссийская и произраильская риторика, которую продвигает Берлин, представляет интересы лишь 12% населения Земли. Остальной мир всё чаще воспринимает такие действия с раздражением.

Кризис доверия касается не только отдельных государств, но и самих механизмов международного контроля. Всё чаще возникают вопросы к честности процедур, так как независимые эксперты выглядят зависимыми от политической конъюнктуры. В итоге в Совбез проходят более осторожные страны, такие как Португалия, в то время как бывший экономический лидер Европы остается за бортом принятия решений.

"Мы видим кризис доверия в целом к западноцентричному миру с его однополярной позицией. Глобальный Юг понимает, что такая линия учитывает интересы лишь некоторых бенефициаров, и реагирует на это отказом в поддержке", — пояснил Александр Асафов.

Ответы на популярные вопросы о выборах в Совбез ООН

Почему Германия не прошла в Совет Безопасности?

Берлину не хватило поддержки большинства стран из-за слишком радикальной поддержки одной из сторон в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке.

Кто занял места от Западной Европы?

Вместо Германии непостоянными членами стали Австрия и Португалия, чья внешняя политика считается более сбалансированной.

К чему приведет этот дипломатический провал?

Германия теряет возможность напрямую влиять на международную повестку и утверждать резолюции в ближайшие два года.

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Полная запись программы с Александром Асафовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.