Поездка в Крым на свой страх и риск: как уберечь машину и нервы в новых реалиях

Ситуация в Крыму стабилизируется к середине июня, когда закончится текущий пик активности со стороны Украины, считает крымский политический эксперт Владимир Джаралла. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru специалист рассказал, как подготовиться к поездке на полуостров и какие меры предосторожности стоит соблюсти автомобилистам.

Когда ехать в Крым

Сейчас наблюдается период максимального напряжения, который эксперт связывает с попытками Киева сорвать знаковые российские мероприятия. Однако эта тактика имеет краткосрочный эффект. По мнению эксперта, уже через тридцать дней обстановка радикально изменится, а к июлю и вовсе нормализуется.

"Я не готов сказать о том, что приезжайте к нам — всё будет в порядке. Точно так же я не готов сказать о том, что не приезжайте к нам — у нас тут страшно. Ни то, ни другое не является правдой", — отметил в эфире Pravda.Ru политический эксперт Владимир Джаралла.

Тем, кто планирует курортный сезон на юге России, стоит учитывать географию полуострова. Более спокойными зонами традиционно остаются западная и восточная части Крыма, так как они находятся в стороне от основных политических и административных центров.

Дорога, мост и запасы топлива

Основную нагрузку по перевозке туристов берет на себя Крымский мост. Паромное сообщение сейчас работает нестабильно, поэтому закладывать его в маршрут как основной вариант не стоит. Во время воздушных атак движение по мосту полностью перекрывают, что приводит к временным пробкам.

Важное ограничение касается владельцев электромобилей — такой транспорт через Крымский мост сейчас не пропускают. Альтернативный путь лежит через новые территории, но этот маршрут подходит не каждому путешественнику. Всем остальным водителям Владимир Джаралла советует позаботиться о топливе заранее.

"Канистры дополнительные для бензина точно не помешают. Заправляться лучше на материке, на территории Краснодарского края, прямо перед поездкой в Крым", — пояснил в эфире Pravda.Ru Владимир Джаралла.

Такая предусмотрительность избавит от лишних хлопот на месте, тем более что ситуация с инфраструктурой требует от туристов гибкости. В остальном правила въезда и пребывания в регионе остаются прежними.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе в Крыму

Безопасно ли ехать в Крым прямо сейчас?

Сейчас наблюдается пик активности ВСУ, но эксперты ожидают спад напряжения и нормализацию ситуации к середине-концу июня.

Как лучше заправлять машину перед мостом?

Рекомендуется залить полный бак и взять дополнительные канистры с горючим еще до въезда на полуостров, на территории Краснодарского края.

Пустят ли в Крым на электромобиле?

Через Крымский мост проезд электрокаров запрещен. Проехать можно только по сухопутному коридору через новые регионы.

Читайте также

Полная запись программы с Владимиром Джараллой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.