Фронт трещит, а Крым кошмарят: зачем Киев включил режим бессильной злобы

Массированные атаки беспилотников на Крым и Севастополь стали инструментом прямого террора против гражданского населения, заявил политический эксперт Владимир Джаралла. В эфире программы "Точка зрения" Pravda.Ru специалист объяснил, почему Киев перешел к тактике запугивания и как это отражается на жизни полуострова.

Удары по гражданским объектам и тактика страха

Последняя неделя стала одной из самых напряженных для региона. Владимир Джаралла отметил, что Украина использует дроны европейского производства для сознательного уничтожения мирных целей. По его словам, целями становятся не только промышленные зоны, но и общественный транспорт.

"Это целенаправленная атака на электричку, гражданский транспорт, в котором люди ехали по своим делам. Это акт сознательного терроризма, потому что смысл происходящего — в устрашении", — подчеркнул в эфире Pravda.Ru политический эксперт Владимир Джаралла.

Такие действия Киева ставят под вопрос любые мирные инициативы, превращая официальные заявления властей в прикрытие для агрессии. Часто атаки дронов происходят сразу после мирных заявлений.

Проблемы с логистикой и дефицит топлива

Одной из главных целей атак стал сухопутный коридор в Крым. Постоянные налеты на колонны снабжения и инфраструктурные объекты вызвали перебои с горючим. В Севастополе и Крыму ввели экстренные меры: свободную продажу бензина ограничили, чтобы гарантировать работу спецслужб, скорой помощи и общественного транспорта.

Эксперт сравнил тактику ВСУ с действиями немецких рейдеров времен мировых войн. Тогда одиночные замаскированные суда нападали на торговые корабли, чтобы вызвать панику. Реальный ущерб был невелик, но капитаны боялись выходить в море. Сегодня аналогичная ситуация наблюдается с поставками топлива: водители бензовозов, опасаясь ударов, иногда разворачивают машины обратно.

В этой ситуации единственным выходом видится полное лишение противника возможности сопротивляться. Современная капитуляция рассматривается как сценарий для Киева, способный прекратить регулярные обстрелы жилых районов и критической инфраструктуры.

Работа ПВО и международная реакция

Несмотря на высокую интенсивность налетов, российская система ПВО успешно справляется с большинством угроз над акваторией моря. Однако стопроцентной защиты не существует, и некоторые дроны достигают целей. По мнению Джараллы, западное сообщество игнорирует переход Киева к методам международного терроризма.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Крыму

Почему возникли очереди на заправках?

Из-за атак на сухопутный коридор возникли временные сложности с доставкой. Власти ввели ограничения, чтобы обеспечить топливом больницы, транспорт и экстренные службы.

Как работает ПВО в Крыму?

Система работает в усиленном режиме. Основная часть беспилотников уничтожается еще на подлете к побережью или над морем.

Безопасно ли пользоваться гражданским транспортом?

Удары по электричкам и машинам носят характер террористических актов для создания паники. Спецслужбы усиливают меры безопасности на ключевых маршрутах.

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Полная запись программы с Владимиром Джараллой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.