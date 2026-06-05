Зеленский на карандаше: почему Москва не спешит закрывать киевский цирк

Россия держит под прицелом центры принятия решений в Киеве и может ликвидировать верхушку противника в любой момент, заявил Герой России Сергей Липовой. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru председатель президиума организации "Офицеры России" объяснил, почему Москва пока не использует тактику точечного уничтожения руководства, которую практикует Тель-Авив.

Ловушка израильской тактики

Метод ликвидации первых лиц, который активно применяют спецслужбы Израиля, не является универсальным решением. По мнению эксперта, израильское руководство фактически загнало себя в угол: точечные удары по лидерам соседних стран лишь плодят враждебность, которая растянется на десятилетия. В итоге целые поколения вынуждены жить в бомбоубежищах.

Для России ситуация на Украине выглядит иначе. Координаты административных центров, командных пунктов ВСУ и места пребывания первых лиц известны. Уничтожение законодательной и исполнительной верхушки Киева — это лишь вопрос времени и целесообразности.

"Они находятся на прицеле, и наш Верховный Главнокомандующий в любой момент может отдать приказ, чтобы там наступила тишина и не исходили угрозы в отношении России", — отметил в эфире Pravda.Ru Герой России Сергей Липовой.

Почему не наносят решающий удар

Сейчас российская армия сосредоточена на системном уничтожении военных объектов и предприятий. Массированные удары проходят еженедельно по мере выявления складов с западной техникой. Поскольку вооружение идет на фронт "с колес", разведка работает в динамичном режиме, подавляя логистические узлы противника.

Переход к ударам по ключевым позициям в Киеве требует политического обострения. Пока Москва оставляет окно для диалога, демонстрируя готовность к мирному решению. Однако попытки сесть за стол переговоров часто блокируются самим окружением Владимира Зеленского, которое боится потерять финансовые потоки и контроль над поставками оружия.

"Как только первый шаг будет сделан в сторону перемирия, это будет последний день киевского диктатора и его окружения. Они не хотят отходить от кормушки", — объяснил в эфире Pravda.Ru Сергей Липовой.

Расчет на раскол общества провалился

Киевский режим сознательно атакует мирные города, пытаясь спровоцировать недовольство внутри России. Цель террористических атак на гражданские объекты — поднять градус напряжения перед важными политическими событиями. Но эффект получается обратным: внешняя угроза лишь сильнее объединяет граждан вокруг лидера страны.

Подобный сценарий Запад и Киев уже пытались разыграть, когда внедряли в мировое инфополе миф о российской пропаганде, отрицая очевидное влияние радикальных идей на Украине. Исторический опыт показывает, что в моменты опасности российское общество консолидируется, а попытки запугать население только ускоряют крах тех, кто отдает такие приказы.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Киеве

К чему ведут атаки Киева на мирные города России?

Они ведут к еще большему сплочению общества и ужесточению позиции Москвы на будущих переговорах.

Зачем Зеленский продолжает боевые действия?

Для киевской верхушки война — это способ сохранения власти и получения западной финансовой помощи, которая распределяется внутри режима.

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Полная запись программы с Сергеем Липовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.