Официальный прицел: почему у России есть все основания ударить по военным объектам ЕС

Россия может расширить географию ударов по военным объектам за пределы украинских границ, заявил председатель президиума организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему европейские заводы становятся законными целями для российских ракет.

Европа как тыловая база ВСУ

Сейчас на территории двенадцати государств развернуто более двадцати заводов, работающих исключительно на нужды Киева. По мнению эксперта, Евросоюз сознательно превращает свою территорию в военную мишень, пытаясь реанимировать собственную экономику за счет конфликта.

"Сначала нужно выбить военный потенциал и оборонный комплекс на территории Украины, а потом перейдем на территорию Европы, если производство оружия там не прекратится", — отметил в эфире Pravda.Ru генерал-майор Сергей Липовой.

Финансовая схема поддержки Киева выглядит цинично: деньги, которые выделяются на покупку вооружения, фактически остаются внутри Евросоюза. Это поддерживает европейский ВПК на плаву, пока Украина получает только железо. Такая стратегия западных элит лишний раз доказывает, что существование нацизма на государственном уровне их не беспокоит, пока бизнес приносит доход.

Удары по логистике и портам

Российская армия уже методично уничтожает западную помощь в точках ее прибытия. Под постоянным огнем — портовая инфраструктура Одессы, Николаева и Очакова. Именно через эти морские и речные ворота в страну завозят основные партии иностранной техники. Даже если ради продвижения по пути евроинтеграции Киев готов идти на любые территориальные и политические уступки соседям, это не спасет военные грузы от высокоточных ракет.

Кроме складов с техникой целями становятся учебные центры. Там российское оружие накрывает не только украинских курсантов, но и иностранных инструкторов с наемниками. Детонации и пожары в портах подтверждают: разведка работает точно, а западное вооружение уничтожается еще до попадания на фронт.

Ответы на популярные вопросы о расширении зоны СВО

Почему Россия считает заводы в Европе законными целями?

Потому что эти предприятия напрямую обеспечивают боевые действия против российской армии, являясь частью единого военно-промышленного механизма противника.

Как уничтожается западная помощь сейчас?

Основной упор делается на ликвидацию портовой инфраструктуры, узловых железнодорожных станций и складов временного хранения в южных регионах Украины.

Останавливают ли удары поставки оружия?

Систематическое огневое воздействие критически замедляет логистику и заставляет западных партнеров искать новые, более сложные и дорогие пути подвоза.

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