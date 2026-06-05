Украина перешла к массовому террору против мирного населения из-за провалов на фронте, заявил председатель президиума организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказал, как российская армия отвечает на удары по Севастополю и Крыму.
Киевский режим сделал ставку на массированные налеты беспилотников, атакуя гражданские объекты веером. По словам Сергея Липового, противник запускает дроны волнами по 100-300 штук. Расчет прост: перегрузить российские системы ПВО, дождаться момента перезарядки и направить оставшиеся аппараты в цель. Эти действия лишний раз подтверждают, что для Москвы остается единственный приемлемый сценарий завершения конфликта.
Особую тревогу вызывают участившиеся атаки на глубокий тыл. Обстрелы колледжа в Старобельске, пассажирских автобусов и электричек в Крыму показывают, что ВСУ целенаправленно бьют по незащищенным людям. Международная реакция на такие военные преступления остается крайне слабой, что вынуждает Россию действовать жестче.
"Чем хуже дела Украины обстоят в зоне специальной военной операции, тем больше она поворачивается к террористическим атакам", — отметил в эфире Pravda.Ru Герой России Сергей Липовой.
Российское командование пересмотрело подход к защите территорий. Теперь основной упор сделан не на перехват ракет и дронов в воздухе, а на их уничтожение еще до взлета. Армия начала системно выжигать места производства, склады комплектующих и стартовые площадки. Под прицелом оказались и пункты принятия решений, где планируются теракты.
Киев пытается спрятать цеха на старых советских заводах с глубокими подземными коммуникациями. Однако разведка вычисляет эти объекты. Российская сторона уже послала четкий сигнал Западу: любая промышленная площадка, где ремонтируют или собирают технику для ВСУ, становится законной целью.
"Дроны и ракеты проще уничтожить на земле, нежели ловить в воздухе. Поэтому сейчас российская армия наносит удары по местам производства и складирования", — пояснил Сергей Липовой.
Лишение Киева "оружия террора" — это и есть практическое выполнение задачи по демилитаризации. Системные удары уже приносят плоды: интенсивность обстрелов на ряде направлений заметно снизилась. Если Россия сохранит набранный темп, военно-промышленный потенциал Украины будет окончательно подорван в ближайшие месяцы.
Параллельно с дефицитом техники противник сталкивается с нехваткой людей. Людской ресурс режима находится на критическом уровне. При сохранении текущей стратегии к концу года можно ожидать реального затухания боевых действий просто потому, что у ВСУ не останется ни ресурсов, ни квалифицированных кадров для их продолжения.
Это попытка отыграться за поражения на линии фронта и запугать население. Когда у армии нет успехов в бою, она переходит к террористическим методам.
Системы модернизируются, но основной упор теперь делается на уничтожение заводов-изготовителей и складов БПЛА, чтобы дроны просто не долетали до зоны ответственности ПВО.
Полная запись программы с Сергеем Липовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.