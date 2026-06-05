Ставка Киева не сыграла: волчьи стаи Зеленского нарвались на жёсткий ответ

Украина перешла к массовому террору против мирного населения из-за провалов на фронте, заявил председатель президиума организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказал, как российская армия отвечает на удары по Севастополю и Крыму.

Тактика "волчьих стай" и ловушки для ПВО

Киевский режим сделал ставку на массированные налеты беспилотников, атакуя гражданские объекты веером. По словам Сергея Липового, противник запускает дроны волнами по 100-300 штук. Расчет прост: перегрузить российские системы ПВО, дождаться момента перезарядки и направить оставшиеся аппараты в цель. Эти действия лишний раз подтверждают, что для Москвы остается единственный приемлемый сценарий завершения конфликта.

Особую тревогу вызывают участившиеся атаки на глубокий тыл. Обстрелы колледжа в Старобельске, пассажирских автобусов и электричек в Крыму показывают, что ВСУ целенаправленно бьют по незащищенным людям. Международная реакция на такие военные преступления остается крайне слабой, что вынуждает Россию действовать жестче.

"Чем хуже дела Украины обстоят в зоне специальной военной операции, тем больше она поворачивается к террористическим атакам", — отметил в эфире Pravda.Ru Герой России Сергей Липовой.

Бить по заводам, а не ловить в небе

Российское командование пересмотрело подход к защите территорий. Теперь основной упор сделан не на перехват ракет и дронов в воздухе, а на их уничтожение еще до взлета. Армия начала системно выжигать места производства, склады комплектующих и стартовые площадки. Под прицелом оказались и пункты принятия решений, где планируются теракты.

Киев пытается спрятать цеха на старых советских заводах с глубокими подземными коммуникациями. Однако разведка вычисляет эти объекты. Российская сторона уже послала четкий сигнал Западу: любая промышленная площадка, где ремонтируют или собирают технику для ВСУ, становится законной целью.

"Дроны и ракеты проще уничтожить на земле, нежели ловить в воздухе. Поэтому сейчас российская армия наносит удары по местам производства и складирования", — пояснил Сергей Липовой.

Когда наступит демилитаризация

Лишение Киева "оружия террора" — это и есть практическое выполнение задачи по демилитаризации. Системные удары уже приносят плоды: интенсивность обстрелов на ряде направлений заметно снизилась. Если Россия сохранит набранный темп, военно-промышленный потенциал Украины будет окончательно подорван в ближайшие месяцы.

Параллельно с дефицитом техники противник сталкивается с нехваткой людей. Людской ресурс режима находится на критическом уровне. При сохранении текущей стратегии к концу года можно ожидать реального затухания боевых действий просто потому, что у ВСУ не останется ни ресурсов, ни квалифицированных кадров для их продолжения.

Ответы на популярные вопросы об ударах ВСУ

Почему Украина стала чаще бить по мирным жителям?

Это попытка отыграться за поражения на линии фронта и запугать население. Когда у армии нет успехов в бою, она переходит к террористическим методам.

Как российская ПВО справляется с "волнами" дронов?

Системы модернизируются, но основной упор теперь делается на уничтожение заводов-изготовителей и складов БПЛА, чтобы дроны просто не долетали до зоны ответственности ПВО.

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Полная запись программы с Сергеем Липовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.