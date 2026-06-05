Моральный террор в ЕС: почему Гросси и европейские боссы боятся говорить правду

Западные политики и функционеры международных организаций часто замалчивают правду о конфликте с Россией из-за страха лишиться карьеры, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru капитан первого ранга запаса объяснил, почему сегодня честное признание фактов приравнивается в Европе к гражданскому самоубийству.

Цена правды в международных институтах

По мнению эксперта, многие западные чиновники, включая главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, прекрасно понимают реальное положение дел, но вынуждены лавировать. Информационное поле выстроено так, что награды и признание получают лишь те, кто транслирует антироссийскую повестку. Традиционные институты, такие как Нобелевская премия, превратились в инструменты поощрения лояльности, а не объективности.

"У многих есть понимание, только они молчат. Что-то сказать нельзя, потому что там царит моральный террор. Карьера сразу накроется", — отметил в эфире Pravda.Ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ситуация осложняется тем, что альтернативные точки зрения жестко пресекаются. Даже прагматичные европейские лидеры, действующие в интересах собственных стран, сталкиваются с давлением. Пока в ЕС обсуждают критические изъяны в защите своего пространства, любые попытки диалога с Москвой блокируются на корню.

Кольцо давления и новые угрозы

Василий Дандыкин подчеркнул, что Россию пытаются окружить со всех сторон. Напряжение растет не только в Европе, но и в других регионах, стратегически важных для безопасности страны. Каспий и южное направление становятся новыми точками давления, где Запад активно использует местных политиков для дестабилизации ситуации.

Особую тревогу вызывает состояние дел у южных границ. Опасные политические маневры в соседних республиках могут привести к тому, что смена энергетической стратегии обернется катастрофой для целых народов. Эксперт считает, что половинчатые решения и попытки "заморозить" конфликт на нынешних рубежах недопустимы, так как противник использует любую паузу для наращивания сил.

"Нас окружают со всех сторон — с Балтики, в Иране, в Армении. Это удавка вокруг границы. Нужно иметь великое мужество, чтобы этому противостоять", — пояснил эксперт.

Ответы на популярные вопросы о геополитической ситуации

Почему западные эксперты боятся говорить правду?

В Европе и международных организациях сформирована система, при которой любое отклонение от официального курса ведет к потере должности и общественному порицанию.

Возможен ли мир на условиях "заморозки"?

Василий Дандыкин уверен, что половинчатые дела не решат проблему, так как оппоненты используют время для подготовки нового витка агрессии.

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Полная запись программы с Василием Дандыкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.