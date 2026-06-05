Ядерный шантаж от отчаяния: зачем Киев устроил охоту на сотрудников Запорожской АЭС

Украинские атаки на Запорожскую АЭС и приграничные российские регионы направлены на психологическое истощение персонала и мирных жителей, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В эфире программы "Точка зрения" Pravda.Ru военный эксперт объяснил, почему Киев сознательно выбирает тактику террора против гражданского населения.

Тактика выжженной психики

Давление на сотрудников атомной станции в Энергодаре — это лишь часть стратегии. По словам эксперта, удары дронов по Брянской, Белгородской областям и Донбассу наносятся без разбора целей. Жертвами становятся женщины и дети, а главной задачей остается создание атмосферы постоянного страха.

"Это одна из целей, которая сидит в их мозгах: надо постоянно бить. Им неважно, беременная ли это женщина или ребенок, падают дроны и все. Поражения на фронтах заставляют их переходить к чистому терроризму", — отметил в эфире Pravda.Ru Василий Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что идеология нынешнего режима в Киеве исключает компромиссы. Если бы у ВСУ была возможность применить ядерное, химическое или бактериологическое оружие, они бы сделали это не задумываясь.

Европейское покровительство и исторические параллели

Западные элиты, особенно в странах Балтии и Чехии, сознательно игнорируют преступления Киева. Василий Дандыкин считает, что такая слепота обусловлена желанием максимально ослабить Россию. При этом на самой Украине культ радикальных националистов прошлого стал фундаментом государственной политики.

Перезахоронения деятелей вроде Мельника в Киеве подтверждают, что страна официально приняла нацистское наследие. Недавно церемония в Киеве показала всему миру, чьими последователями являются нынешние власти. Европа же готова мириться с любыми методами работы украинских спецслужб, пока они направлены против РФ.

"Они считают предателями тех, кто обеспечивает безопасность атомной станции в Энергодаре. На сотрудников и руководство станции постоянно готовятся покушения. Это государственная политика зверства, которую Запад предпочитает не замечать", — пояснил эксперт.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на ЗАЭС и границах

Зачем ВСУ атакуют персонал ЗАЭС?

Цель — деморализовать специалистов, заставить их бросить работу и спровоцировать технологические сбои через психологическое давление и угрозы семьям.

Как связаны поражения на фронте и теракты в тылу?

Киев использует тактику террора для компенсации неудач на поле боя, пытаясь переключить внимание общества и посеять панику среди российского населения.

Почему западные страны не осуждают удары по мирным жителям?

Европейские элиты рассматривают украинское население как расходный материал, а любые действия Киева — как инструмент долгосрочного истощения ресурсов России.

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Полная запись программы с Василием Дандыкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.