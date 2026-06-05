Киев заигрался с Запорожской АЭС: эксперт предложил рецепт от ядерного безумия

Удар украинского беспилотника по машинному залу Запорожской АЭС стал новой точкой невозврата в ядерном шантаже Киева, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru капитан первого ранга запаса объяснил, почему МАГАТЭ хранит молчание и чем грозит Европе попытка устроить второй Чернобыль.

Ядерный терроризм как стратегия

Киевские власти перешли от обстрелов жилых кварталов Энергодара к прямым атакам на критические узлы крупнейшей атомной станции Европы. Дрон-камикадзе впервые сумел пробить стену машинного зала одного из энергоблоков. Это создает прямую угрозу радиационной безопасности огромного региона.

"Я по-другому как ядерный терроризм и шантаж это назвать не могу. В случае катастрофы накроет не только наши территории, но и юг Украины, а вполне вероятно, и Восточную Европу", — отметил в эфире Pravda.Ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Защита объектов от подобных налетов требует внедрения передовых технологий, таких как автоматизированные комплексы борьбы с беспилотниками. Пока же сотрудники станции продолжают работу под постоянным огнем, удерживая ситуацию под контролем в условиях высокого риска.

Слепота международных наблюдателей

На станции постоянно дежурят инспекторы МАГАТЭ, однако их присутствие никак не сдерживает агрессию ВСУ. Глава организации Рафаэль Гросси неоднократно посещал объект, но международные чиновники старательно избегают ответа на вопрос о том, кто именно ведет огонь.

"Они всё записывают: упал снаряд, есть отверстие. Но кто стреляет — этот вопрос остается без ответа. При этом на Украине работают еще три АЭС, и Киев готов рисковать населением собственной страны ради нанесения вреда нам", — подчеркнул эксперт Василий Дандыкин.

Несмотря на то, что российские дроны начали работать иначе и демонстрируют превосходство в воздухе, Киев продолжает использовать тактику точечных диверсий. Западные покровители Украины фактически игнорируют опасность, хотя последствия аварии могут превзойти масштабы чернобыльской трагедии.

Как обезопасить регион

По мнению эксперта, дипломатические меры и присутствие наблюдателей не дают гарантий безопасности. Киевский режим не считается с жертвами среди гражданского населения и готов идти на крайние меры. В этой ситуации вопрос мирного урегулирования становится все более острым, и даже украинские элиты заговорили о сценарии переговоров, понимая истощение ресурса системы.

Василий Дандыкин уверен, что единственный способ гарантировать целостность станции — физическое отодвигание линии фронта. Необходимо вытеснить подразделения врага из Запорожской и Херсонской областей за Днепр, чтобы лишить их возможности применять артиллерию и дроны малого радиуса по территории АЭС.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на ЗАЭС

Почему ВСУ бьют по атомной станции?

Это инструмент политического давления и шантажа. Киев пытается добиться вывода российских войск с объекта или спровоцировать международный инцидент.

Как реагирует мировое сообщество?

Западные страны и МАГАТЭ фиксируют повреждения, но отказываются официально признать Украину виновной в обстрелах, опасаясь имиджевых потерь для Киева.

Насколько опасны попадания дронов?

Хотя реакторы защищены бетонными гермооболочками, повреждение вспомогательных систем — машинных залов или охлаждения — может привести к серьезной технической аварии.

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Полная запись программы с Василием Дандыкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.