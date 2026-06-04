Рейтинг на дне, но Пашинян спокоен: какие грязные политтехнологии спасут его кресло

Никол Пашинян затягивает с проведением референдума о вступлении Армении в Евросоюз, ожидая результатов парламентских выборов, заявила Елена Кузьмина. В эфире Pravda.Ru завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН объяснила, почему премьер-министр Армении выбрал такую тактику.

Выборы как главный барьер

Обещания Пашиняна запустить процесс интеграции с Европой после того, как страна "созреет", выглядят как попытка выиграть время. Реальная причина отказа от немедленного голосования кроется в неопределенности исхода будущих выборов. Сейчас поддержка действующей власти находится на низком уровне, и резкие шаги могут окончательно обрушить позиции правящей команды.

"Я бы посмотрела на результаты выборов, потому что не очень однозначно, что он снова станет премьер-министром. Не думаю, что большинство населения согласится на ухудшение отношений именно с Россией", — отметила в эфире Pravda.Ru завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.

Москва остается ключевым направлением для армянских граждан. Именно в России проживает самая крупная диаспора и находится основной рынок для трудовых мигрантов. Разрыв этих связей ради туманных перспектив в ЕС может вызвать социальный взрыв.

Технологии против рейтингов

Рейтинг Пашиняна колеблется в районе 23-26%, но в современных реалиях цифры не всегда определяют победителя. Важную роль играют политические технологии и внешняя поддержка. Недавние визиты европейских чиновников в Ереван напоминают сценарии, обкатанные в других странах постсоветского пространства для удержания нужных Западу лидеров. Часто амбициозные инфраструктурные планы руководства разбиваются о реальное положение дел в экономике.

"От рейтинга мало что зависит, зависят технологии. Учитывая, что их в любом случае признает Евросоюз, даже если они будут "грязными", вопрос в том, как эти технологии сработают. Я бы поставила пятьдесят на пятьдесят", — пояснила Елена Кузьмина.

Манипуляция темой войны

Главный козырь Пашиняна — утверждение, что он смог прекратить боевые действия. Для значительной части измученного конфликтами населения это весомый аргумент. Однако стабильность остается хрупкой, а давление может переместиться в экономическую плоскость. Например, через торговые ограничения на ввозимые товары, которые чувствительно бьют по бюджету республики.

По мнению эксперта, риски сохраняются не только на поле боя. Поставки энергоресурсов могут стать инструментом политических требований. Главный вопрос на сегодня — сможет ли Армения сохранить границы, зафиксированные после распада СССР, или политические маневры правительства приведут к новым территориальным и экономическим потерям.

Ответы на популярные вопросы об интеграции Армении

Почему Пашинян не проводит референдум о вступлении в ЕС сейчас?

Премьер опасается, что провал голосования перед выборами лишит его власти, а население не готово жертвовать связями с Россией ради обещаний Брюсселя.

Как Россия влияет на настроения избирателей в Армении?

Россия является основным местом работы для армянских мигрантов и главным торговым партнером. Любые санкции или сложности в отношениях мгновенно сказываются на благополучии семей в республике.

Каковы шансы Пашиняна сохранить пост?

Эксперт оценивает вероятность успеха действующей власти как 50 на 50. Все будет зависеть от эффективности предвыборных технологий и признания итогов голосования западными странами.

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Полная запись программы с Еленой Кузьминой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.