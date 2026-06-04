Армения повторит сценарий Молдавии? Почему без России зажжённая лампочка станет роскошью

Экономический рост Армении, построенный на российских туристах и реэкспорте, может смениться глубоким кризисом, считает завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru она объяснила, почему разрыв связей с Москвой обернется для Еревана потерей суверенитета и бытовым коллапсом.

Туризм и схемы импорта под ударом

Последние несколько лет армянская экономика показывала рекордные темпы роста ВВП. Однако этот успех держался на двух временных факторах: наплыве релокантов и перепродаже товаров в Россию через серые схемы. Сейчас возможности для такого бизнеса стремительно тают. С одной стороны, Запад давит на Ереван, требуя прекратить поставки в обход санкций, с другой — Москва последовательно заменяет импорт собственным производством.

Туристический сектор пострадает не меньше. Большинство отдыхающих в стране — это граждане России и стран постсоветского пространства. Если турпоток сократится или будет искусственно ограничен, бюджет республики лишится одного из главных источников дохода. Этот коллапс станет закономерным итогом попыток властей резко сменить геополитический курс.

Газовая ловушка и молдавский сценарий

Одна из самых болезненных точек — цена на газ. Сейчас Армения получает топливо по льготным ценам, но при переходе на рыночные расчеты тарифы для населения могут подскочить в три-четыре раза. Следом неизбежно подорожает электроэнергия, что ударит по каждому домохозяйству и сделает местную промышленность неконкурентоспособной.

"В Молдавии была возможность использовать реверсные трубопроводы и получать энергию со стороны. У Армении такой технической возможности нет", — отметила в эфире Pravda. Ru Елена Кузьмина.

Многие сравнивают ситуацию с Молдавией, где люди терпят высокие счета. Но эксперт подчеркивает: в Молдавии огромная часть граждан постоянно живет и работает за границей, присылая деньги семьям. В Армении тоже много мигрантов, но энергетическая изоляция страны гораздо сильнее. В итоге республика может столкнуться с тем, что за попытку смены вектора придется заплатить миллиарды, которые просто негде взять.

Уступки вместо развития

Альтернатив российским ресурсам практически нет. Теоретически поставлять газ или электричество мог бы Азербайджан, но Баку не станет помогать соседу просто так. Любые договоренности с азербайджанской стороной потребуют от Еревана тяжелых политических решений. Фактически стратегия отказа от проверенных союзов ведет к тому, что за свет в домах придется расплачиваться территориями или полным подчинением чужим интересам.

Ответы на популярные вопросы об экономике Армении

Почему ВВП Армении рос так быстро?

Основными драйверами роста стали российские туристы, переезд тысяч специалистов из РФ и серый экспорт товаров, который сейчас активно перекрывается торговыми ведомствами.

Что будет, если цена на газ вырастет?

Стоимость топлива и электричества для простых граждан увеличится в несколько раз, что приведет к резкому обеднению населения и остановке многих предприятий.

Может ли Армения закупать газ не у России?

Технические возможности ограничены. Любые другие варианты поставок будут либо дороже, либо потребуют серьезных территориальных и политических уступок в пользу соседей.

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