Армения ещё не вышла из ЕАЭС, а фрукты уже гниют: почему европейский план провалится

Разрыв отношений с Евразийским экономическим союзом обрушит экономику Армении. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru Елена Кузьмина, завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, объяснила, почему европейский вектор развития может стать для страны фатальным.

Энергетический тупик и цены на газ

Главным ударом по Еревану станет пересмотр цен на энергоресурсы. В рамках ЕАЭС страна получает газ на льготных условиях, что поддерживает работу промышленности. Лишение этих привилегий моментально срежет 14% внутреннего валового продукта. Собственных ресурсов в республике практически нет, а альтернативные маршруты поставок из соседних стран физически не готовы к таким объемам.

"Для того, чтобы качать газ из Азербайджана, нужны трубопроводы, но большинство объемов там уже законтрактовано. Это сложный вопрос даже для малой экономики", — отметила в эфире Pravda. Ru завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.

Проблемы затронут и атомную энергетику. Сегодня Армения зависит от ядерного топлива из России. Попытки французских специалистов интегрировать свои стандарты на станцию советского типа выглядят сомнительно. Разность технологий и отсутствие у европейцев свежего опыта масштабного строительства АЭС создают риски того, что страна лишится последнего рычага обеспечения собственной энергетической безопасности.

Сельское хозяйство под угрозой гниения

Заявления руководства республики о быстрой переориентации экспорта на Европу не имеют под собой реальных оснований. Рынок Евросоюза жестко защищен квотами и перенасыщен собственной продукцией. Традиционные экспортные товары Армении, включая виноград и фрукты, в Европе не требуются, так как там хватает своих фермеров.

"Французы не предложат вместо своего коньяка армянский, рынки заняты. Если не будет доступа к России, товар просто сгниет на складах", — объяснила в эфире Pravda.Ru Елена Кузьмина.

Многие эксперты видят в происходящем опасное повторение сценариев других стран региона. Попытка усидеть на двух стульях и сохранить выгоды от союза с Москвой при одновременном дрейфе на Запад уже привела к тому, что опасные маневры обернулись предупреждением о неизбежном экономическом крахе. Российский импорт сегодня закрывает более половины потребностей Армении в пшенице, оборудовании и технике, заменить которые в короткие сроки невозможно.

Ответы на популярные вопросы об экономике Армении

Сможет ли Армения быстро найти замену российскому газу?

Нет, это технически невозможно в ближайшие годы. Необходимо строить новую инфраструктуру, а свободного газа у соседей в нужных объемах просто нет.

Ждут ли армянские товары в Европе?

Рынок ЕС перенасыщен. Опыт других стран показывает, что европейские квоты на импорт сельхозпродукции выбираются за считанные недели, после чего экспорт блокируется.

Как выход из ЕАЭС отразится на обычных гражданах?

Резкий рост цен на коммунальные услуги, топливо и продукты питания станет неизбежным из-за потери таможенных льгот и дешевых энергоресурсов.

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