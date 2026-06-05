ЦАХАЛ столкнулся с воздушным кошмаром: как удары Ливана ломают стратегию Израиля

Переговоры по ситуации в Южном Ливане зашли в тупик, а Иран открыто заявляет об их невозможности. В эфире программы "Личное мнение" на Pravda.Ru историк и политик Дарья Митина объяснила, почему дипломатические усилия США не находят отклика у сторон конфликта.

Технологический провал Израиля

Несмотря на статус одной из мощнейших армий мира, ЦАХАЛ столкнулся с неожиданно серьезным сопротивлением. Беспилотники Хезболлы наносят израильским силам урон, к которому командование оказалось не готово. Масштаб потерь заставляет экспертов сомневаться, что страна выдержит войну на истощение в таких условиях. Технологический переворот, совершенный ливанской группировкой в сфере БПЛА, стал прямой угрозой безопасности Израиля.

Попытки американских дипломатов договориться с ливанскими властями выглядят формальностью. Официальный Бейрут не контролирует вооруженные формирования на своей территории и не способен их разоружить. Пока на политической арене звучат дежурные фразы о мире, в зоне боевых действий солдаты ЦАХАЛ вывозят имущество из брошенных ливанских домов, что только накаляет обстановку.

Дуэль в Персидском заливе

Конфликт давно вышел за пределы Ливана, перерастая в прямые столкновения между США и Ираном. Американская авиация атаковала иранские радары и центры управления дронами, в ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по авиабазе США. Такой обмен ударами рискует стать постоянным. Ситуацию осложняет и внутреннее напряжение в Израиле, где системный кризис в военной среде и участившиеся случаи передачи данных противнику подрывают обороноспособность.

"Иран фактически и формально управляет Ормузским проливом. Корабли союзников проходят беспрепятственно, другие платят за проход, а некоторые не пройдут никогда", — рассказала в эфире Pravda.Ru политик Дарья Митина.

Пропускная способность стратегического пролива упала в разы. Сейчас через него проходит всего 15–20 судов в сутки под конвоем иранских ВМС. Любое нарушение правил карается жестко: по американскому судну, проигнорировавшему протоколы связи, уже нанесли воздушный удар.

Ответы на популярные вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

Почему Израиль не может справиться с дронами?

Хезболла освоила новые технологии БПЛА, которые позволяют обходить современные системы ПВО и наносить точечные удары по технике и живой силе.

Кто контролирует судоходство в Ормузском проливе?

Реальный контроль осуществляет Иран. Тегеран сам решает, какие суда пропускать, а какие блокировать или атаковать.

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